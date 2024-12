E agora? Idade mínima para aposentadoria vai AUMENTAR a partir de 2025; entenda as mudanças

Em 2025, as regras vigentes da aposentadoria vão instaurar mudanças que incluem o aumento da idade mínima para receber benefícios.

Com a proximidade do ano de 2025, trabalhadores que planejam se aposentar devem se atentar às mudanças previstas no sistema de aposentadoria do INSS.

A Reforma da Previdência, aprovada em 2019, criou regras de transição para quem já estava no mercado de trabalho antes de sua implementação. Essas regras tornam-se mais rígidas a cada ano, aumentando as exigências para quem busca requerer o benefício.

As alterações afetam tanto o tempo de contribuição quanto a idade mínima, tornando essencial que os segurados conheçam as novas regras e saibam como calcular a melhor opção para se aposentar.

O que muda em 2025?

A partir de 2025, o INSS passará a aplicar regras mais rígidas em duas modalidades de aposentadoria: o sistema de pontos e a idade mínima progressiva. Essas mudanças refletem o avanço da “escadinha” criada pela Reforma da Previdência, que ajusta gradualmente as condições para aposentadoria até alcançar os patamares definitivos estabelecidos pela nova legislação.

Sistema de pontos

O sistema de pontos combina o tempo de contribuição com a idade do trabalhador. Cada ano trabalhado e cada ano de vida somam dois pontos ao total do segurado. Em 2019, quando essa regra entrou em vigor, o mínimo necessário era de 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Contudo, esses valores aumentam anualmente.

Em 2025, serão exigidos 92 pontos para mulheres e 101 pontos para homens. Essa progressão continuará até atingir os limites definitivos: 105 pontos para homens em 2028 e 100 pontos para mulheres em 2033. O trabalhador deve somar esses pontos para cumprir o requisito e ainda observar o tempo mínimo de contribuição: 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Idade mínima progressiva

Outra alteração significativa ocorre na regra da idade mínima progressiva, que eleva a idade mínima para aposentadoria em seis meses a cada ano. Para 2025, as exigências serão:

59 anos para mulheres ;

; 64 anos para homens.

Esse aumento gradual continuará até atingir os limites finais: 62 anos para mulheres em 2031 e 65 anos para homens em 2027. Além da idade mínima, é necessário cumprir o tempo mínimo de contribuição: 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Como fazer o cálculo da aposentadoria?

Para calcular o tempo necessário para a aposentadoria, o INSS oferece a ferramenta “Meu INSS”, que permite ao trabalhador simular as condições para o benefício. Veja como usar:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS: Faça login utilizando seu CPF e senha cadastrados no gov.br. Selecione a opção “Simular Aposentadoria”: Essa funcionalidade está disponível no menu principal. Insira suas informações: O sistema utilizará seus dados registrados, como tempo de contribuição e idade, para calcular as opções disponíveis. Verifique as opções apresentadas: A simulação mostra quanto tempo falta para se aposentar nas modalidades atuais e qual será o valor estimado do benefício. Planeje com antecedência: Considere as regras de transição e as mudanças anuais para escolher o melhor momento para requerer a aposentadoria.

O Meu INSS fornece dados atualizados com base nas regras vigentes no ano da consulta, permitindo que os trabalhadores se organizem conforme as exigências futuras.

