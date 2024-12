FGTS: aprenda a consultar os valores disponíveis e veja quais modalidades você pode usar

O FGTS é um fundo importante para os trabalhadores, por isso é bom saber quanto você tem acumulado e como vai poder sacar.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício criado para oferecer segurança financeira aos trabalhadores formais no Brasil. Ele consiste em depósitos mensais feitos pelos empregadores em contas vinculadas, equivalentes a 8% do salário bruto dos funcionários.

Esse fundo tem o objetivo de auxiliar em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou compra de imóvel. Tudo depende especificamente da situação do trabalhador.

Por ser uma reserva financeira importante, acompanhar o saldo do FGTS é essencial para aproveitar as possibilidades de saque e garantir a utilização adequada dos recursos.

Quais modalidades do FGTS posso acessar?

O FGTS oferece diversas modalidades de saque, permitindo que os trabalhadores utilizem o fundo em momentos de necessidade ou para realizar grandes objetivos. Confira as principais:

Saque-rescisão : Disponível em caso de demissão sem justa causa, liberando o saldo total da conta vinculada.

: Disponível em caso de demissão sem justa causa, liberando o saldo total da conta vinculada. Saque-aniversário : Permite retirar anualmente uma parte do saldo no mês de aniversário, mantendo a conta ativa.

: Permite retirar anualmente uma parte do saldo no mês de aniversário, mantendo a conta ativa. Aposentadoria : Oferece o saldo integral do FGTS para trabalhadores que se aposentam pelo INSS.

: Oferece o saldo integral do FGTS para trabalhadores que se aposentam pelo INSS. Compra de imóvel : Pode ser utilizado na aquisição, construção ou amortização de financiamentos imobiliários.

: Pode ser utilizado na aquisição, construção ou amortização de financiamentos imobiliários. Doença grave : Libera o saldo para tratamento de doenças graves, como câncer ou HIV.

: Libera o saldo para tratamento de doenças graves, como câncer ou HIV. Falecimento do trabalhador : Beneficiários ou dependentes podem sacar o saldo em caso de falecimento.

: Beneficiários ou dependentes podem sacar o saldo em caso de falecimento. Desastres naturais : Permite saque em situações de calamidade pública, como enchentes, em áreas declaradas pelo governo.

: Permite saque em situações de calamidade pública, como enchentes, em áreas declaradas pelo governo. Idade igual ou superior a 70 anos : Trabalhadores nessa faixa etária podem acessar o saldo total.

: Trabalhadores nessa faixa etária podem acessar o saldo total. Suspensão do trabalho : Disponível para casos de paralisação das atividades da empresa por mais de 90 dias.

: Disponível para casos de paralisação das atividades da empresa por mais de 90 dias. Trabalhador avulso sem vínculo por mais de 3 anos: Liberação do saldo para quem ficou três anos consecutivos sem registro em carteira.

Essas modalidades abrangem diferentes necessidades, oferecendo flexibilidade ao trabalhador para utilizar os recursos do FGTS de maneira estratégica.

Como sei quanto tenho de saldo no FGTS?

Saber o saldo do FGTS é essencial para planejar o uso dos recursos disponíveis. Existem várias formas de consulta, desde opções digitais até atendimento presencial ou telefônico. Confira abaixo como acessar o saldo de maneira prática e segura.

Pelo aplicativo FGTS

Baixe o aplicativo FGTS na loja de aplicativos do seu dispositivo. Realize o cadastro informando CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail e número de celular. Crie uma senha de seis dígitos e ative a conta pelo link enviado ao e-mail. Acesse o aplicativo para verificar o saldo total e consultar extratos detalhados.

Pelo serviço de SMS

Acesse o aplicativo FGTS ou Internet Banking da Caixa. Cadastre seu número de celular na seção de notificações por SMS. Receba informações mensais sobre depósitos e valores disponíveis para saque diretamente no celular.

Pelo atendimento telefônico

Ligue para o número 0800 726 0207 da Caixa. Siga as instruções fornecidas para consultar o saldo. Utilize essa opção para esclarecer dúvidas ou obter informações adicionais sobre o FGTS.

Com essas opções, o trabalhador pode acompanhar de perto os valores disponíveis e planejar o uso do FGTS de forma eficiente e segura.

