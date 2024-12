Cuidado com a multa: CTB ganha novas atualizações a partir de 2025; confira as mudanças

Os motoristas devem ter atenção dobrada a partir de 2025, pois o CTB vai sofrer algumas alterações que respingarão nos brasileiros.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz mudanças significativas em 2025, alterando os valores das multas e endurecendo as sanções para diversas infrações.

Essas atualizações têm como objetivo combater práticas imprudentes, aumentando a segurança nas vias e protegendo vidas. Afinal, o índice de acidentes está crescente e o governo achou melhor tomar uma nova atitude.

Os motoristas devem prestar atenção às novas penalidades, que impactam diretamente a pontuação na CNH e o orçamento. As mudanças refletem a necessidade de criar um trânsito mais disciplinado e seguro.

Motorista, fique atento a estas multas em 2025

Em 2025, as penalidades para algumas infrações tornam-se mais severas, com o objetivo de fazer com que os motoristas tenham ainda mais cuidado quando circularem. Conheça os novos valores, os pontos acumulados na CNH e as consequências de cada infração.

Ultrapassagem perigosa

A ultrapassagem em locais proibidos, como curvas, aclives ou áreas de faixa contínua, está entre as infrações mais graves. Com a nova legislação, motoristas flagrados nessas condições pagarão uma multa de R$ 3.000.

Além disso, a penalidade inclui a suspensão da CNH por até 12 meses e o acréscimo de 7 pontos na carteira de habilitação. Essa sanção busca coibir atitudes que colocam em risco a vida de outros condutores e pedestres.

Dirigir sob efeito de álcool

A política de tolerância zero para o consumo de álcool ao volante continua sendo uma prioridade. Motoristas que apresentarem qualquer índice de álcool no organismo, identificado por bafômetro ou exame de sangue, enfrentarão uma multa de R$ 2.934,70.

Além disso, terão a CNH suspensa por 12 meses, sendo obrigados a realizar um curso de reciclagem para recuperação da habilitação. Em caso de reincidência, o valor da multa dobra, e o motorista pode ter a CNH cassada definitivamente. Essa infração adiciona 7 pontos à carteira.

Excesso de velocidade

Ultrapassar os limites de velocidade também terá penalidades rigorosas em 2025. Para motoristas que excederem o limite em mais de 50%, a multa será de R$ 880,41, com a adição de 7 pontos na CNH.

A legislação reforça que essa infração, uma das principais causas de acidentes fatais, exige atenção especial, especialmente em áreas de alta circulação de pedestres, como zonas residenciais e escolares.

Transporte irregular de crianças

Transportar crianças sem os dispositivos adequados de segurança, como cadeirinhas, assentos de elevação ou bebê-conforto, será penalizado com uma multa de R$ 293,47. Além disso, o motorista terá 7 pontos adicionados à CNH. A medida busca garantir a proteção dos pequenos em casos de colisão, sendo obrigatória para crianças de até 10 anos ou com menos de 1,45 metro de altura.

Retrovisores fora do padrão

Os retrovisores, componentes essenciais para a segurança no trânsito, passam a ser regulamentados com mais rigor em 2025. Motoristas que dirigirem veículos com retrovisores fora do padrão, que comprometam a visibilidade ou não atendam às novas especificações, enfrentarão uma multa de R$ 195,23, com acréscimo de 5 pontos na carteira.

A regra estabelece que os retrovisores devem oferecer uma área mínima de visibilidade e eliminar pontos cegos. Essas mudanças no CTB mostram como o governo está agindo para tornar as vias mais seguras, com foco na redução de acidentes e na preservação de vidas.

