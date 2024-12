Pessoas com 70+ de idade têm NOVO exame obrigatório para manter a CNH em dia; confira

Os idosos com idade superior a 70 anos devem seguir uma série de novas regras se não quiserem perder o direito de dirigir.

A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma exigência para garantir que motoristas continuem aptos a conduzir veículos com segurança.

Para idosos acima de 70 anos, as mudanças recentes no Código de Trânsito Brasileiro trouxeram alterações importantes no processo de renovação, aumentando a frequência e incorporando novos critérios.

Esses ajustes têm gerado dúvidas e preocupações, especialmente sobre os prazos, os custos e os exames necessários para manter a regularidade do documento. É importante não vacilar ou você pode ficar sem o documento.

Idosos devem ter atenção redobrada ao prazo e obrigações da renovação da CNH. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Novas regras para idosos renovarem a CNH

Desde a alteração no Código de Trânsito Brasileiro em 2021, os prazos de renovação da CNH foram ajustados de acordo com a idade do condutor. Para idosos acima de 70 anos, o período entre as renovações foi reduzido, refletindo a necessidade de avaliações médicas mais frequentes.

Essas mudanças estabeleceram prazos diferentes conforme a faixa etária:

Motoristas com menos de 50 anos : Renovação obrigatória a cada 10 anos .

: Renovação obrigatória a cada . Motoristas entre 50 e 69 anos : Renovação obrigatória a cada 5 anos .

: Renovação obrigatória a cada . Motoristas com mais de 70 anos: Renovação obrigatória a cada 3 anos.

Embora essas regras visem reforçar a segurança no trânsito, os custos associados à renovação aumentaram para os motoristas mais idosos, especialmente devido à frequência dos exames exigidos. Em alguns estados, como o Amazonas, os condutores acima de 70 anos são isentos das taxas do Detran, mas ainda precisam arcar com os custos dos exames médicos obrigatórios.

Como fazer a renovação da CNH?

O processo de renovação da CNH deve ser iniciado pelo próprio motorista, que precisa estar atento à validade do documento. Caso continue dirigindo com a CNH vencida há mais de 30 dias, o condutor estará sujeito a multas e outras penalidades. Para realizar a renovação, siga os seguintes passos:

Solicite o processo de renovação no site do Detran do seu estado. Agende as consultas médicas em uma clínica credenciada pelo órgão de trânsito. Pague as taxas obrigatórias de renovação. Compareça ao posto do Detran na data e hora agendadas com os documentos necessários, incluindo a CNH atual. Receba o novo documento, que pode ser enviado para o endereço cadastrado ou retirado no próprio Detran.

Quais exames idosos precisam fazer na hora da renovação?

Para renovar a CNH, os idosos passam por exames semelhantes aos realizados por motoristas de outras faixas etárias, porém com critérios mais rigorosos devido à possibilidade de condições de saúde associadas à idade. Os exames incluem:

Avaliação psicológica : Para identificar possíveis alterações emocionais ou cognitivas.

: Para identificar possíveis alterações emocionais ou cognitivas. Exame de vista : Para verificar se o condutor possui visão adequada para dirigir.

: Para verificar se o condutor possui visão adequada para dirigir. Exame de audição: Para avaliar a capacidade de ouvir sons essenciais no trânsito.

Além disso, dependendo do estado de saúde do condutor, o médico pode solicitar exames complementares, como:

Testes de reflexos e coordenação motora : Para avaliar a capacidade de resposta do condutor.

: Para avaliar a capacidade de resposta do condutor. Exames cardiológicos ou neurológicos: Para motoristas com doenças crônicas ou limitações físicas.

Se o médico identificar algum problema que comprometa a segurança no trânsito, ele pode reduzir a validade da CNH ou, em casos mais graves, recomendar a suspensão do documento. Caso isso ocorra, o motorista poderá iniciar tratamentos médicos para tentar reverter a situação e solicitar a renovação novamente.

