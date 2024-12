Novo concurso do Banco do Brasil está chegando – saiba como se preparar para aprovação

Com oportunidades promissoras e alta demanda, o Banco do Brasil continua sendo uma das opções mais almejadas por concurseiros em todo o país

O Banco do Brasil (www.bb.com.br), uma das instituições financeiras mais reconhecidas do Brasil, está em fase de estudos para um novo concurso público. A expectativa cresce entre candidatos que almejam estabilidade, benefícios atrativos e possibilidade de crescimento profissional.

O último certame, realizado em 2022, teve sua validade prorrogada até julho de 2025, mas já se fala na necessidade de novas contratações para atender à demanda crescente da instituição.

Com cerca de mil candidatos aprovados na área de tecnologia ainda aguardando convocação, o próximo edital deve incluir oportunidades para diversos cargos. Esse cenário reforça a importância de uma preparação estratégica para quem deseja conquistar uma vaga.

Banco do Brasil promove concurso público para funções administrativas e técnicas – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A relevância do concurso do Banco do Brasil

Os concursos do Banco do Brasil são conhecidos por oferecer carreiras sólidas no setor público bancário, abrangendo tanto funções administrativas quanto técnicas.

No último edital, a instituição disponibilizou 6 mil vagas para os cargos de agente comercial e agente de tecnologia, posições que requerem, no mínimo, ensino médio completo.

A remuneração inicial foi um dos grandes atrativos: R$ 3.622,23 de salário base, complementados por benefícios como auxílio-alimentação e cesta-alimentação, totalizando R$ 5.436,03.

Além disso, o concurso contemplou oportunidades em todo o território nacional, reafirmando o compromisso do banco com a inclusão regional.

Aproveite e confira também:

Benefícios oferecidos aos funcionários

Os servidores do Banco do Brasil recebem benefícios como plano de saúde, previdência complementar, participação nos lucros e auxílio-transporte. Essas vantagens tornam as vagas ainda mais competitivas e reforçam a importância de se preparar com antecedência.

Preparação para o novo concurso: o que esperar

Embora o próximo edital ainda esteja em fase de estudos, algumas tendências e informações do último concurso podem ajudar os candidatos a se prepararem de forma mais eficiente.

Disciplinas mais cobradas

No certame anterior, as provas foram elaboradas pela Fundação Cesgranrio (cpnu.cesgranrio.org.br/login) e abordaram conteúdos de:

Língua Portuguesa

Matemática

Atualidades

Conhecimentos Bancários

Raciocínio Lógico

Tecnologia da Informação (para o cargo de agente de tecnologia).

Dominar essas áreas é essencial para obter um bom desempenho na avaliação.

A importância de simulados e revisões

Simulados são ferramentas valiosas para medir o desempenho e identificar pontos fracos. Aliados a revisões constantes, garantem que o conteúdo seja absorvido de forma eficiente.

Organização e constância nos estudos

Definir um cronograma de estudos diário é fundamental. Consistência e foco são chaves para alcançar a aprovação.

Movimentos internos do banco e impacto no edital

O Banco do Brasil iniciou recentemente processos de remoção interna, previstos no Acordo Coletivo de Trabalho 2024-2026. Essas movimentações, que reorganizam os quadros internos, são geralmente seguidas de seleções externas.

Essa dinâmica sugere que o novo concurso deve atender à reposição de cargos vagos, sobretudo na área comercial, onde o cadastro de reserva do último certame já foi esgotado.

Além disso, as vagas podem incluir áreas como atendimento ao cliente, serviços administrativos e tecnologia da informação, refletindo a diversificação das necessidades do banco.

Por que investir na carreira pública no Banco do Brasil?

Em tempos de instabilidade econômica, as carreiras públicas ganham ainda mais destaque. O Banco do Brasil, como uma das maiores instituições financeiras do país, oferece não apenas estabilidade, mas também a oportunidade de desenvolvimento profissional e crescimento interno.

Com uma política de incentivos para qualificação e progressão de carreira, os servidores têm acesso a programas de capacitação e benefícios que garantem qualidade de vida e segurança financeira.

Próximos passos para os concurseiros

Os interessados em uma vaga no Banco do Brasil devem estar atentos aos anúncios oficiais e se preparar com antecedência. Aproveitar o tempo até a publicação do edital para reforçar os estudos pode ser o diferencial para alcançar a aprovação.

Além disso, é recomendável investir em materiais de estudo atualizados e, se possível, contar com orientação de cursos especializados. A competitividade é alta, mas com dedicação e planejamento, conquistar uma vaga no Banco do Brasil é uma meta totalmente alcançável.