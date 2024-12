Como baixar Reels do Instagram pelo Telegram? Veja o passo a passo

Aprenda como baixar Reels do Instagram pelo Telegram com um truque simples. Veja o tutorial completo e salve vídeos direto na galeria do seu celular.

O Telegram, aplicativo de mensagens disponível para Android e iPhone (iOS), permite baixar Reels do Instagram de forma prática e rápida com uma funcionalidade nativa.

A opção é bastante útil e ajuda quem deseja salvar vídeos para assistir depois ou compartilhar em outras redes sociais. O procedimento consiste em colar o link do Reels em um chat aberto no Telegram e realizar alguns passos simples para baixar o vídeo diretamente para o dispositivo.

Assim, em poucos segundos o Reels de interesse poderá ser acessado direto da galeria do dispositivo. Confira abaixo o tutorial completo para realizar o download de Reels utilizando o Telegram.

Telegram permite salvar Reels do Instagram com facilidade. Saiba como usar o recurso nativo e veja o passo a passo para baixar vídeos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como baixar Reels do Instagram pelo Telegram

Seguindo alguns passos fáceis, é possível salvar Reels diretamente do Instagram para o celular usando o Telegram. Veja o passo a passo:

Copie o link do Reels no Instagram: Abra o Reels que deseja baixar no Instagram. Toque no ícone de compartilhamento e copie o link da postagem.

Cole o link no Telegram: Abra o Telegram e inicie uma conversa em qualquer chat. Cole o link copiado na barra de mensagens.

Adicione “dd” ao link: Após o “www.” no link, insira as letras “dd”. Por exemplo, transforme “ www.instagram.com ” em “ www.ddinstagram.com “. Clique na seta para enviar a mensagem.

Baixe o vídeo: Clique no vídeo que aparecer no chat. No canto superior direito, toque nos três pontinhos. Selecione a opção “Salvar vídeo” para finalizar o procedimento.



Aproveite e confira:

Instagram apresenta instabilidade e não atualiza

Nesta sexta-feira (6), usuários relataram falhas no Instagram, como dificuldades para atualizar a linha do tempo e problemas de conexão com o servidor.

As reclamações começaram na tarde de ontem e seguem sendo registradas no Downdetector, portal que monitora serviços online.

Relatos indicam que o problema afeta principalmente dispositivos Android e iOS, com aumento nas buscas por termos como “Instagram não atualiza” no Google Trends.

Dados sobre a instabilidade

Horário das primeiras queixas: por volta das 17h45 da quinta-feira (5).

por volta das 17h45 da quinta-feira (5). Pico de reclamações: 670 registros às 22h12 do mesmo dia.

670 registros às 22h12 do mesmo dia. Quantidade de queixas nesta sexta-feira: 337 notificações às 9h07.

Os problemas relatados incluem:

Falha na conexão com o servidor;

Linha do tempo que não carrega novas publicações.

No X (antigo Twitter), usuários comentaram que a instabilidade persiste, dificultando o acesso às publicações.

Em princípio, as falhas do Instagram desta manhã seguem um período de instabilidade na noite de quinta-feira (5). Segundo o Downdetector, os registros das queixas começaram às 18h e tiveram o maior volume às 22h14.