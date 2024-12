WhatsApp traz recurso nostálgico e anuncia mudanças para usuários em 2025

WhatsApp traz recurso nostálgico inspirado no MSN, com indicador de digitação em tempo real. Veja como funciona e em quais dispositivos está disponível.

O WhatsApp lançou um recurso nostálgico que lembra os tempos de MSN e bate-papos antigos, trazendo a emoção de saber quem está digitando em tempo real.

Em princípio, o indicador visual aparece em conversas individuais e em grupo, tornando as interações mais dinâmicas e intuitivas.

O recurso exibe os famosos “três pontinhos” (…) ao lado da foto de perfil do usuário que está digitando, na parte inferior esquerda da tela.

A novidade já está sendo liberada para dispositivos Android e iOS. Confira como funciona essa nova funcionalidade e o que mais está chegando no WhatsApp.

Confira a nova funcionalidade do WhatsApp: saiba quem está digitando em tempo real com os “três pontinhos”. Atualize seu aplicativo para aproveitar a novidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o recurso de digitação no WhatsApp?

O novo recurso permite visualizar, em tempo real, quando alguém está digitando uma mensagem. Essa funcionalidade é útil tanto em conversas individuais quanto em grupos, ajudando a identificar quem está ativo e engajado na conversa.

Detalhes do recurso:

O indicador visual (…) aparece no canto inferior esquerdo da tela, próximo à foto de perfil do contato ou participante do grupo.

Funciona em chats individuais e em grupos, tornando a interação mais fluida.

Ajuda a identificar rapidamente quem está disponível e digitando, facilitando o acompanhamento da conversa.

De acordo com o WhatsApp, o objetivo do recurso é aprimorar a experiência do usuário e trazer mais transparência para as interações no aplicativo.

Aproveite e veja:

Atualize seu aplicativo para aproveitar

A nova funcionalidade está sendo liberada gradualmente para usuários Android e iOS. Para garantir acesso ao recurso, é importante manter o aplicativo atualizado.

Passos para verificar atualizações:

Acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo (Google Play Store ou App Store).

Procure pelo WhatsApp na barra de pesquisa.

Clique em “Atualizar”, caso a opção esteja disponível.

Uma vez atualizado, basta iniciar uma conversa e observar os três pontinhos quando alguém estiver digitando.

WhatsApp deixa de funcionar em modelos antigos de iPhone

Além da novidade no recurso de digitação, o WhatsApp anunciou que vai parar de funcionar em alguns modelos antigos de iPhone a partir de maio de 2025.

De maneira geral, a mudança anunciada afeta dispositivos que não suportam o iOS 15.1 ou versões posteriores. Abaixo, confira os modelos que ainda serão compatíveis e também os dispositivos que ficarão sem suporte:

Modelos que ainda serão compatíveis:

iPhone 6S e modelos lançados após 2015;

Primeira e segunda geração do iPhone SE.

Dispositivos que ficarão sem suporte: