Salário mínimo vai aumentar para quanto? Veja o valor previsto para 2025

O salário mínimo em 2025 está previsto para sofrer um reajuste, com um ganho real limitado a 2,5%, de acordo com a proposta da equipe econômica do governo.

Atualmente, o cálculo do reajuste considera a inflação e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores.

Com base nessa fórmula, o salário mínimo pode passar dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.524, representando um aumento de 7,93%.

O valor supera a estimativa inicial do governo federal, que, no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), previa o piso nacional em R$ 1.509. Veja abaixo o que está em discussão e os possíveis impactos desse reajuste.

Salário mínimo em 2025: veja o reajuste previsto e os impactos nas contas públicas com a proposta de limite de ganho real.

Qual será o valor do salário mínimo em 2025?

A equipe econômica propôs limitar o ganho real do salário mínimo em 2025 a 2,5%, seguindo a regra fiscal do arcabouço.

Isso significa que o reajuste pode ser menor do que o previsto pela fórmula tradicional, que leva em conta o crescimento econômico de dois anos antes.

Estimativas divulgadas indicam os seguintes valores para o salário mínimo em 2025:

Projeto do governo (PLOA): R$ 1.509;

R$ 1.509; Valor com ganho limitado a 2,5%: R$ 1.515;

R$ 1.515; Valor máximo estimado: R$ 1.524 (7,93% de reajuste).

A saber, essa discussão está sendo analisada dentro de um pacote de medidas para equilibrar as contas públicas.

O governo também busca limitar gastos obrigatórios relacionados à Previdência Social e benefícios assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Benefícios sociais serão afetados?

Sim! O aumento do salário mínimo afeta diretamente diversos benefícios sociais que são vinculados ao piso nacional, como:

Aposentadorias e pensões da Previdência Social;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Seguro-desemprego;

Abono salarial.

Se o salário mínimo for reajustado para R$ 1.524, o impacto nas contas públicas será de R$ 13,3 bilhões. Esse aumento reflete o crescimento automático dos valores mínimos pagos em benefícios sociais.

Medidas em discussão para equilibrar as contas públicas

Para reduzir os impactos fiscais, o governo estuda limitar o ganho real do salário mínimo. Essa ação faz parte de um pacote de corte de gastos, que visa reduzir despesas obrigatórias e colaborar com o cumprimento da meta fiscal de 2025.

Caso o limite de 2,5% seja aprovado, o governo estima uma economia de R$ 11 bilhões entre 2025 e 2026. Esse corte ajudaria a reduzir o déficit causado pelo aumento automático dos benefícios sociais vinculados ao salário mínimo.

Essas discussões são lideradas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e estão em fase de avaliação, com impacto direto na definição do piso salarial nacional.