Nubank comunica mudança no app e fim de benefício gratuito para clientes

Mudança no Nubank Ultravioleta: saiba como o fim do benefício Rappi Pro pode afetar sua rotina a partir de janeiro de 2025.

Este mês marca o fim de uma parceria importante entre o Nubank e o aplicativo de delivery Rappi. Clientes do cartão Ultravioleta, que atualmente utilizam os benefícios do plano Rappi Pro sem custos adicionais, precisarão se adaptar às novas condições a partir de janeiro de 2025.

O comunicado oficial foi enviado pelo Nubank aos usuários em junho, alertando sobre o encerramento desta funcionalidade gratuita.

Até agora, o pacote Rappi Pro oferecia aos correntistas do cartão Ultravioleta a oportunidade de utilizar o serviço de delivery sem taxas, além de descontos exclusivos em farmácias, restaurantes e lojas parceiras.

Com o término da parceria, o uso do plano Pro passará a exigir assinatura paga, alterando a experiência de consumo dos usuários. A mudança afetará diretamente quem depende desses serviços para pedidos frequentes.

Nubank anuncia mudanças importantes no cartão Ultravioleta e parceria com Rappi Pro; veja detalhes sobre novos valores e condições. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Alterações no benefício do Rappi Pro

Inicialmente, os clientes Ultravioleta possuíam acesso gratuito ao plano Rappi Pro, usufruindo de uma série de vantagens, como a ausência de cobrança de taxa para entregas e descontos em produtos e serviços.

Com o fim da parceria, essas vantagens não serão mais automáticas, e a gratuidade do serviço deixará de existir. Para continuar com o plano Pro, será necessário realizar a assinatura mensal do serviço.

A nova cobrança para o plano Rappi Pro terá impacto no orçamento de diversos correntistas. O valor mensal da assinatura será de R$ 34,90.

O cancelamento do benefício, para aqueles que não desejarem pagar a assinatura, pode ser feito diretamente no aplicativo da Rappi.

Os usuários terão duas opções principais a partir de janeiro de 2025:

Optar pela assinatura do Rappi Pro ao custo de R$ 34,90 por mês.

Cancelar o benefício, utilizando os serviços do aplicativo sem o plano Pro, sujeito às taxas usuais.

Data de início da cobrança

A cobrança pelo plano Rappi Pro para clientes Ultravioleta será implementada seguindo critérios específicos.

A data de início depende do tempo de ativação do benefício, ou será automaticamente aplicada até 31 de dezembro de 2024.

Isso significa que quem já utilizava o plano há um ano ou mais será impactado antes dessa data. O cancelamento do serviço pode ser solicitado diretamente no aplicativo, na aba “Precisa de ajuda?”, com a opção “Cancelar assinatura”.

A transição foi planejada para minimizar a confusão entre os usuários, mas é necessário que os clientes fiquem atentos aos prazos e às novas condições de uso do serviço.