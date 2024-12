Fim se aproxima! Serviço Nubank vai até dia 30/12 de graça, depois vai custar R$ 24,90 por mês

O Nubank anunciou mudanças no Rappi Pro para 2025. Veja como continuar usando o serviço e conheça outras opções oferecidas pelo banco.

O Nubank anunciou que o serviço Rappi Pro, oferecido gratuitamente até o final de 2024, passará a ser cobrado a partir de 2025.

A decisão afeta diretamente os clientes da modalidade Ultravioleta, categoria premium do Nubank criada para oferecer benefícios exclusivos.

Atualmente, esses clientes têm acesso gratuito ao serviço, mas como mencionado, isso vai mudar em 2025. Nesse contexto, o comunicado reforça a necessidade de adaptação dos usuários a essa nova condição, com a assinatura mensal do serviço custando R$ 24,90.

Clientes do Nubank terão alterações no acesso ao Rappi Pro em 2025. Confira os detalhes da transição e valores da assinatura mensal. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o Ultravioleta do Nubank?

O Ultravioleta é a categoria premium do Nubank, criada para oferecer benefícios exclusivos. Entre as vantagens, estão cashback elevado, design diferenciado do cartão e acesso a serviços como o Rappi Pro.

Em suma, a modalidade não exige uma renda mínima determinada. Na verdade, o banco realiza uma seleção interna com base no perfil dos usuários.

Com o fim da gratuidade para o Rappi Pro, os clientes que desejarem manter o acesso poderão assinar diretamente pela plataforma. O pagamento será integrado à fatura do cartão Nubank, facilitando o controle financeiro.

O que é o Rappi Pro?

O Rappi Pro oferece benefícios como descontos em produtos e frete grátis para entregas selecionadas, sendo um serviço popular entre os clientes Ultravioleta.

Até 30 de dezembro de 2024, o serviço continuará gratuito. A partir de janeiro, a adesão será opcional, com o custo mensal de R$ 24,90.

Soluções alternativas para os clientes

Mesmo com a mudança, o Nubank continua oferecendo benefícios atrativos para sua base de clientes. Algumas opções incluem:

Cashback em compras: todos os usuários podem acumular valores retornáveis com transações realizadas no cartão Nubank.

todos os usuários podem acumular valores retornáveis com transações realizadas no cartão Nubank. Gestão facilitada da assinatura: para quem optar pelo Rappi Pro pago, o custo será adicionado diretamente à fatura, garantindo praticidade no gerenciamento.

para quem optar pelo Rappi Pro pago, o custo será adicionado diretamente à fatura, garantindo praticidade no gerenciamento. Outros benefícios do Ultravioleta: a categoria ainda mantém vantagens, como seguro viagem, assistência e maior flexibilidade financeira.

Como a mudança afeta os usuários?

Por fim, o encerramento do serviço gratuito Rappi Pro marca um ajuste estratégico no relacionamento do Nubank com os clientes.

Embora a mudança possa gerar dúvidas, o banco reforça seu compromisso em trazer novas parcerias e inovações para atender às expectativas de seu público.

Ademais, para se manter atualizado, o Nubank incentiva que os clientes acompanhem as novidades pelos canais oficiais, como o site e o aplicativo. Assim, é possível aproveitar ao máximo os recursos e benefícios disponíveis.