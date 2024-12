Seu CPF pode te garantir um prêmio de R$ 300 mil todo mês: saiba como aproveitar!

O CPF na nota é uma iniciativa de diversos estados para fazer com que o dinheiro volte a circular entre os brasileiros.

A inclusão do CPF na nota fiscal é uma prática que tem se mostrado vantajosa para consumidores em várias regiões do Brasil. Todas elas funcionam de forma diferente, por não ser um programa federal, mas possuem prêmios semelhantes.

Além de ajudar na fiscalização e transparência tributária, essa simples ação pode render prêmios em dinheiro. Há alguns que até oferecem descontos em impostos ou dinheiro de volta, como cashback.

Em iniciativas promovidas por governos estaduais, cidadãos têm a oportunidade de participar de sorteios mensais e concorrer a quantias significativas. Portanto, é uma boa oportunidade de participar de programas para reaver seu dinheirinho gasto.

Como funcionam os prêmios de CPF na nota?

No estado do Mato Grosso do Sul, o programa Nota MS Premiada incentiva os consumidores a incluírem o CPF nas notas fiscais durante suas compras. Cada nota fiscal registrada gera um conjunto de seis dezenas, que são automaticamente atribuídas ao CPF do consumidor.

No mês seguinte, essas dezenas participam de um sorteio baseado no resultado oficial da Mega-Sena, oferecendo prêmios mensais que podem somar até R$ 300 mil.

Os prêmios são divididos em duas categorias: R$ 100 mil para os consumidores que acertarem as seis dezenas (sena) e R$ 200 mil que são distribuídos entre os que acertam cinco dezenas (quina).

Aprenda a participar do programa

Participar do Nota MS Premiada é simples. Basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao realizar compras em estabelecimentos cadastrados. Uma vez incluído, não há necessidade de guardar os comprovantes, pois a participação no sorteio ocorre de forma automática.

Os números atribuídos a cada nota podem ser conferidos no site oficial do programa, caso o consumidor queira verificar sua combinação antes do sorteio. É importante destacar que notas fiscais emitidas em contingência só têm as dezenas validadas após a transmissão à Secretaria da Fazenda, garantindo total regularidade no processo.

Consulte para saber se ganhou

Os resultados dos sorteios do Nota MS Premiada são disponibilizados no site do programa até o terceiro dia útil após a realização do sorteio. Para saber se foi contemplado, basta acessar o portal oficial e realizar a consulta utilizando o CPF. Em caso de premiação, o valor é depositado diretamente em uma conta bancária previamente cadastrada.

É essencial que a conta-corrente ou poupança esteja vinculada ao mesmo CPF utilizado na nota fiscal, para evitar problemas na transferência. Consumidores devem também estar atentos ao prazo de resgate, que é de 90 dias contados a partir do 15º dia do mês seguinte ao sorteio. Se o prêmio não for solicitado dentro desse período, ele será cancelado e o direito ao montante será perdido.

Outros estados com programas semelhantes

Vários estados brasileiros implementaram iniciativas semelhantes para incentivar o uso do CPF na nota fiscal. Entre eles, destacam-se:

São Paulo : Programa Nota Fiscal Paulista.

: Programa Nota Fiscal Paulista. Rio de Janeiro : Programa Nota Carioca.

: Programa Nota Carioca. Minas Gerais : Programa Nota Fiscal Mineira.

: Programa Nota Fiscal Mineira. Distrito Federal : Nota Legal DF.

: Nota Legal DF. Bahia : Programa Nota Premiada Bahia.

: Programa Nota Premiada Bahia. Paraná : Programa Nota Paraná.

: Programa Nota Paraná. Rio Grande do Sul: Nota Fiscal Gaúcha.

Esses programas compartilham o objetivo de fomentar a cidadania fiscal e recompensar os consumidores, demonstrando que solicitar o CPF na nota fiscal pode ser vantajoso tanto para os cidadãos quanto para o governo. Boa sorte!

