Granas EXTRAS para 2025: aprenda a calcular PIS, 13º, FGTS e muito mais

Entre os últimos meses do ano e o início de 2025, muitas pessoas começam a organizar suas finanças e se deparam com cálculos trabalhistas. Esses cálculos vão além do 13º salário e férias, incluindo benefícios como PIS, FGTS e seguro-desemprego.

Organizar essas informações pode fazer diferença para quem busca planejar melhor seu orçamento. No entanto, a dúvida surge: como realizar esses cálculos de forma prática e sem cometer erros? Para isso, calculadoras trabalhistas virtuais são ferramentas indispensáveis.

Com a ajuda de recursos digitais, é possível obter respostas rápidas sobre seus direitos trabalhistas. Abaixo, veja como calcular benefícios como PIS, 13º salário, saldo de FGTS e mais, usando ferramentas online.

Como calcular o PIS e Pasep para 2025?

O PIS e o Pasep são benefícios pagos anualmente e divididos conforme o mês de aniversário dos beneficiários. Para ter direito ao benefício, é necessário atender aos seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS ou Pasep por, no mínimo, cinco anos;

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base (2022);

Receber até dois salários mínimos de média mensal;

Ter vínculo formal de trabalho registrado na RAIS ou eSocial.

Atendendo a essas condições, você pode usar uma calculadora para descobrir o valor a receber.

Seguro-desemprego: cálculo do benefício

Nos últimos meses do ano, muitas empresas revisam suas equipes, o que pode levar a desligamentos. Quem enfrenta essa situação pode contar com o seguro-desemprego, desde que atenda aos critérios legais. O valor do benefício varia de acordo com:

Média salarial do trabalhador;

Número de solicitações anteriores.

Com uma calculadora de seguro-desemprego, é possível saber exatamente quanto você receberá e por quanto tempo.

Salário líquido: entenda o valor recebido

O salário líquido corresponde ao valor que efetivamente cai na conta do trabalhador, já descontados impostos e contribuições.

A diferença entre o salário bruto (registrado em contrato) e o líquido inclui tributos como INSS e Imposto de Renda. Para calcular, basta informar o salário bruto, o número de dependentes e os descontos aplicáveis.

Cálculo do 13º salário

O 13º salário, pago em duas parcelas, considera os meses trabalhados no ano. A primeira parcela deve ser depositada até 30 de novembro, e a segunda até 20 de dezembro.

Usar uma calculadora de 13º salário permite saber quanto receberá de forma rápida. Basta inserir o salário bruto e o número de meses trabalhados para obter o resultado.

Férias e saldo de FGTS

As férias devem ser pagas antes do início do período de descanso, considerando o salário bruto e outros adicionais. Com uma calculadora, é possível obter o valor exato com agilidade.

Já o FGTS inclui uma multa de 40% em casos de demissão sem justa causa. Para saber o valor do saldo, o cálculo leva em conta o salário bruto e o tempo trabalhado.

Cálculo de horas extras e rescisões

As horas extras são um direito de todos os trabalhadores que excedem a jornada diária de 8 horas. O valor de cada hora extra é calculado com base no salário e pode incluir adicionais legais.

Em casos de demissão, as verbas rescisórias variam conforme o motivo do desligamento. Com calculadoras de rescisão, é possível descobrir o valor a ser recebido em diferentes situações, como demissão por justa causa ou acordo entre as partes.

Como calcular dias úteis entre datas?

Pagamentos trabalhistas geralmente seguem dias úteis. Para saber o intervalo exato entre duas datas, você pode usar uma calculadora específica, gratuita e fácil de acessar.

Em resumo, ferramentas digitais tornam os cálculos trabalhistas mais rápidos e precisos. Seja gestor ou trabalhador, contar com esses recursos é uma forma de garantir informações corretas e tomar decisões com segurança.