Você pode estar entre os ISENTOS de pagar o IPVA 2025; confira a lista

Veículos fabricados em anos específicos podem estar isentos do IPVA 2025. Confira as regras para cada estado e evite custos desnecessários.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma das primeiras obrigações do ano para proprietários de veículos no Brasil.

No entanto, as regras de cobrança e isenção variam conforme o estado, levando em conta o ano de fabricação e outras condições pré-estabelecidas.

A boa notícia é que milhares de veículos estarão isentos do IPVA em 2025, de acordo com as regulamentações estaduais, e um deles pode ser o seu. Confira!

Saiba quais carros estarão isentos do IPVA em 2025. Verifique os critérios de idade e os estados que oferecem isenção para evitar multas e bloqueios. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Isenções por estado

Quem está isento de pagar IPVA em 2025, por estado:

São Paulo: veículos fabricados há 20 anos ou mais estão liberados de pagar o IPVA. Em 2025, isso significa que automóveis fabricados em 2005 ou antes estarão isentos. Veículos mais recentes, a partir de 2006, continuam sujeitos à cobrança, com penalidades previstas em caso de atraso, como multas, juros e bloqueio do licenciamento.

Outros estados com isenção para veículos com mais de 20 anos:

Paraná

Acre

Alagoas

Rio Grande do Sul

Não deixe de conferir:

Estados com isenção para veículos de 15 anos ou mais

Algumas Unidades Federativas estabelecem a isenção para automóveis com 15 anos ou mais de fabricação. Em 2025, isso inclui veículos fabricados em 2009 ou antes. Os estados que seguem essa regra são:

Amazonas

Bahia

Goiás

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Maranhão

Pará

Paraíba

Piauí

Rio de Janeiro

Rondônia

Sergipe

Mato Grosso do Sul

Isenção para veículos com 10 anos de fabricação

No Amapá, Rio Grande do Norte e Roraima, a isenção é válida para carros com 10 anos ou mais. Em 2025, estarão livres do IPVA os veículos fabricados em 2014 ou antes.

Estados com regras específicas

Mato Grosso: veículos com 18 anos ou mais de fabricação não estão sujeitos à cobrança. Em 2025, automóveis fabricados até 2006 estarão isentos.

veículos com de fabricação não estão sujeitos à cobrança. Em 2025, automóveis fabricados até estarão isentos. Santa Catarina e Tocantins: a isenção é válida para veículos com 30 anos ou mais , o que inclui automóveis fabricados até 1994 .

a isenção é válida para veículos com , o que inclui automóveis fabricados até . Alagoas: todo veículo fabricado até 2000 está livre da cobrança do IPVA.

Quais são as consequências para quem não paga o IPVA?

Em estados onde o imposto é obrigatório, o não pagamento pode resultar em:

Multas

Juros por atraso

Impedimento de licenciamento anual

Possível bloqueio do veículo para circulação

Dá para pagar o IPVA 2025 de forma parcelada?

Começa em 11 de dezembro o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 com descontos que podem chegar a 28,13% se antecipado o valor integral no Rio Grande do Sul.

Para quem está com o bolso mais apertado, porém, há uma opção: parcelar o valor em até seis vezes, entre janeiro e junho do ano que vem.

E o melhor de tudo: o parcelamento não tem juros e o condutor que optar pelo método deverá pagar a primeira parcela até o dia 31 de janeiro.

A saber, o pagamento das parcelas poderá ser feito nos bancos conveniados (Banrisul, Bradesco, Sicredi, Banco do Brasil, Sicoob e Caixa Econômica Federal) ou por meio de Pix.

Os descontos referentes aos programas Bom Motorista e Bom cidadão serão aplicados independentemente da opção pelo parcelamento.

Os valores já estão disponíveis para consulta no site e no aplicativo do IPVA, que pode ser baixado gratuitamente na App Store e na Google Play.