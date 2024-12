FGTS saque-aniversário: Caixa anuncia liberação para dezembro; confira os detalhes

Saque-aniversário do FGTS está disponível para nascidos em dezembro. Saiba como acessar o benefício e veja o calendário completo.

Os trabalhadores nascidos em dezembro já podem acessar o saque-aniversário do FGTS, modalidade que permite retirar parte do saldo do fundo anualmente.

O benefício estará disponível até o dia 28 de fevereiro de 2025, oferecendo aos aniversariantes a oportunidade de utilizar os recursos para atender a necessidades financeiras.

A adesão ao saque-aniversário é simples e pode ser feita por meio dos canais digitais da Caixa Econômica Federal. O valor é depositado automaticamente na conta poupança social digital do Caixa Tem, podendo ser transferido para outra conta, conforme a preferência do trabalhador.

Trabalhadores nascidos em dezembro podem sacar o FGTS na modalidade saque-aniversário. Veja prazos, valores disponíveis e como aderir à opção. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o saque-aniversário?

O saque-aniversário foi criado em 2020 e permite ao trabalhador sacar uma porcentagem do saldo do FGTS uma vez ao ano, no mês de seu aniversário.

A modalidade, no entanto, limita o acesso ao saldo total do FGTS em casos de demissão sem justa causa, quando o trabalhador só pode sacar a multa rescisória.

Adesão : feita pelo aplicativo FGTS, site da Caixa, internet banking ou agências.

: feita pelo aplicativo FGTS, site da Caixa, internet banking ou agências. Prazo: se o valor não for retirado até o último dia útil do segundo mês após o aniversário, ele retorna para a conta vinculada ao FGTS.

Aproveite e confira:

Calendário do saque-aniversário 2024

Os nascidos em dezembro são o último grupo a ter acesso ao benefício em 2024. Confira as datas de saque para todos os meses:

Mês de aniversário Início do saque Data limite para saque Janeiro 2 de janeiro 29 de março Fevereiro 1º de fevereiro 30 de abril Março 1º de março 31 de maio Abril 1º de abril 28 de junho Maio 2 de maio 31 de julho Junho 3 de junho 30 de agosto Julho 1º de julho 30 de setembro Agosto 1º de agosto 31 de outubro Setembro 2 de setembro 30 de novembro Outubro 1º de outubro 29 de dezembro Novembro 1º de novembro 31 de janeiro de 2025 Dezembro 2 de dezembro 28 de fevereiro de 2025

Como é calculado o valor do saque-aniversário?

O valor disponível para saque é definido por uma alíquota sobre o saldo do FGTS, acrescida de uma parcela fixa, dependendo do total acumulado. Confira os valores:

Limite de saldo (R$) Alíquota (%) Parcela adicional (R$) Até 500,00 50 – De 500,01 até 1.000,00 40 50 De 1.000,01 até 5.000,00 30 150 De 5.000,01 até 10.000,00 20 650 De 10.000,01 até 15.000,00 15 1.150 De 15.000,01 até 20.000,00 10 1.900 Acima de 20.000,01 5 2.900

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário

Vantagens

Acesso antecipado a parte do saldo do FGTS.

Opção útil para emergências ou pagamento de dívidas.

Desvantagens

Bloqueio do saldo total em caso de demissão sem justa causa.

Redução do valor acumulado para a aposentadoria.

Como optar pelo saque-aniversário?

A adesão é simples e pode ser feita pelos canais digitais da Caixa:

Faça login no aplicativo FGTS ou site da Caixa ( https://www.caixa.gov.br/ ).

). Selecione “Saque-Aniversário” e confirme a habilitação.

Escolha a conta para receber o valor (pode ser o Caixa Tem ou outra de sua preferência).

Lembre-se: o saque deve ser realizado até o prazo final, ou o valor retornará à conta vinculada ao FGTS.