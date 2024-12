Jeitinho ÚNICO! Truque recém-vazado ensina a deixar o WhatsApp do jeito que você sempre quis

Personalize o WhatsApp com o recado perfeito e aprenda a ocultá-lo de contatos específicos. Saiba como editar e configurar no Android e iPhone.

Já pensou poder personalizar seu WhatsApp com um recurso que reflete sua personalidade de forma única? Se sim, sinta-se realizado, pois já é possível fazer isso.

Isso porque o mensageiro oferece o “Recado”, um espaço onde você pode inserir informações, frases criativas ou mensagens que representem sua essência.

O recurso é exibido no perfil, mas pode ser ajustado para ficar visível apenas para quem você desejar, graças às configurações de privacidade do WhatsApp.

Aprenda a usar o recurso de recado do WhatsApp para deixar seu perfil único. Veja o passo a passo para editar e ajustar privacidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o recado no WhatsApp e como ele funciona?

O recado no WhatsApp é comparável à bio em outras redes sociais, como o Instagram. Ele permite que você escreva uma mensagem curta, que ficará disponível de forma permanente, diferentemente do status, que expira após 24 horas.

Aproveite e veja também:

Como colocar uma postagem no status do WhatsApp?

Se o objetivo for compartilhar algo temporário, o status é uma ótima opção. Veja como funciona:

Acesse a aba “Atualizações” na tela inicial do WhatsApp.

Toque no botão de “+” (Adicionar) na parte superior.

na parte superior. Escolha entre uma foto, texto, vídeo ou link para publicar.

Após enviado, o conteúdo ficará visível por 24 horas.

Como editar o recado no WhatsApp?

Seja no Android ou iPhone, personalizar o recado é fácil e rápido.

Para usuários Android

Abra o aplicativo e toque nos três pontos no canto superior direito.

no canto superior direito. Vá em “Configurações” .

. Clique no seu perfil , localizado na parte superior da tela.

, localizado na parte superior da tela. Em “Recado” , toque no ícone de lápis para editar.

, toque no ícone de lápis para editar. Escolha entre as opções sugeridas pelo app ou escreva algo único, usando também emojis para personalizar sua mensagem.

Para usuários iPhone (iOS)

Clique em Configurações na parte inferior da tela.

na parte inferior da tela. Toque no seu nome para acessar o perfil.

para acessar o perfil. Em “Recado” , insira sua mensagem ou escolha uma opção do aplicativo.

, insira sua mensagem ou escolha uma opção do aplicativo. Salve as alterações clicando em “Salvar” na parte superior.

Como esconder o recado no WhatsApp?

Caso prefira restringir a visualização do recado, as configurações de privacidade oferecem essa possibilidade.

Acesse novamente Configurações no WhatsApp.

no WhatsApp. Vá para a seção “Privacidade” .

. Clique em “Recado” e selecione uma das opções de exibição: Todos : Visível para qualquer pessoa. Meus contatos : Apenas para quem está na sua lista de contatos. Meus contatos, exceto… : Oculta para contatos específicos. Ninguém : O recado ficará invisível para todos.

e selecione uma das opções de exibição:

Por fim, é importante verificar se seu dispositivo é compatível com versões mais recentes do sistema operacional para utilizar a função “Recado”.

Vale dizer ainda que o WhatsApp deixará de funcionar no iOS 12 e versões anteriores, mas se o seu dispositivo for compatível com o iOS 15.1 ou superior, você poderá atualizar o sistema e continuar utilizando o aplicativo normalmente.

A Meta recomenda que os usuários afetados verifiquem a compatibilidade de seus dispositivos com a versão mais recente do iOS.

Caso seu aparelho seja compatível, basta acessar as Configurações > Geral > Atualização de Software e instalar a versão mais recente.