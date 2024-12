Brasileiros têm até 20/12 para pagar dívidas com até 99% de desconto via Serasa

Renegocie dívidas com até 99% de desconto no Feirão Serasa Limpa Nome. Prazo foi estendido até 20 de dezembro. Veja como participar e as formas de pagamento.

O Feirão Serasa Limpa Nome foi estendido até o dia 20 de dezembro, oferecendo condições especiais para renegociar dívidas com até 99% de desconto.

Inicialmente previsto para terminar em 29 de novembro, o evento ganhou mais três semanas para facilitar que consumidores em todo o Brasil regularizem suas pendências financeiras.

Com mais de mil empresas participantes, o feirão abrange dívidas de diversos setores, como varejo, telecomunicações, bancos, água e energia. Os acordos podem ser feitos pelo site, aplicativo da Serasa ou presencialmente nas agências dos Correios.

Feirão Serasa Limpa Nome tem prazo ampliado até 20/12. Milhares de ofertas com descontos de até 99%. Saiba como renegociar dívidas de forma prática. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Recordes de renegociação

Entre 28 de outubro e 28 de novembro, o feirão registrou 5,7 milhões de acordos firmados por 3 milhões de consumidores.

Apenas no dia 29 de novembro, foram negociadas 458.045 dívidas, marcando o maior volume de renegociações em um único dia na história da Serasa.

Os segmentos com maior participação foram:

Securitizadoras : 25% das negociações.

: 25% das negociações. Bancos e financeiras : 22,7%.

: 22,7%. Telecomunicações: 21,7%.

No Estado do Rio de Janeiro, mais de 60,3 milhões de ofertas foram projetadas, sendo 14,3 milhões para valores abaixo de R$ 100.

Que tal conferir também?

Como negociar dívidas?

A renegociação pode ser feita de forma rápida e prática, tanto online quanto presencial. Veja como:

Pelo site ou aplicativo:

Acesse o site ( https://www.serasa.com.br/ ) ou baixe o aplicativo da Serasa para Android ou iOS.

) ou baixe o aplicativo da Serasa para Android ou iOS. Informe o CPF e preencha um breve cadastro.

Consulte suas informações financeiras, incluindo as dívidas e o Serasa Score.

Escolha a dívida a ser negociada e clique em “Ver detalhes”.

Avalie as condições com desconto aplicado e selecione a forma de pagamento.

Opções de pagamento incluem boleto ou Pix, com possibilidade de parcelamento.

Nas agências dos Correios:

Compareça com um documento oficial com foto e solicite a renegociação diretamente no balcão.

Pelo telefone:

Ligue para o número gratuito 0800-591-5161 (disponível até 6 de dezembro de 2024).

Facilidades para pagamento

Os consumidores podem unificar dívidas em um único boleto ou chave Pix, simplificando o processo de quitação. Entre as opções de pagamento estão:

Boleto : o código pode ser copiado, baixado ou enviado via WhatsApp.

: o código pode ser copiado, baixado ou enviado via WhatsApp. Pix: escolha o dia de vencimento e a quantidade de parcelas antes de confirmar o pagamento.

Extensão do prazo

A ampliação do prazo até 20 de dezembro reflete o sucesso da campanha, que tem ajudado milhões de brasileiros a regularizar suas pendências.

Segundo Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, a decisão de estender o feirão foi motivada pela alta adesão dos consumidores às ofertas especiais.