Modo Natal do WhatsApp já pode ser ativado: aproveite as festas com estilo!

O Natal está chegando e, para deixar esse momento ainda mais interessante, você pode ativar o modo natalino do WhatsApp com recursos únicos.

Com a chegada do fim de ano, o espírito natalino invade todos os cantos, inclusive as telas dos celulares. Para quem deseja entrar no clima festivo, o WhatsApp oferece possibilidades de personalização que permitem transformar o aplicativo em uma extensão da celebração.

Desde pequenas mudanças visuais até funcionalidades temáticas, essas alterações ajudam a trazer um toque de encanto às conversas do dia a dia. Todo mundo adora personalizar o que pode com temas de festas, não é?

Então, aproveitar essas ferramentas é uma ótima maneira de surpreender amigos e familiares, deixando suas interações mais alegres e alinhadas com o Natal.

Aprenda a deixar seu WhatsApp no modo natalino

Transformar o WhatsApp para refletir o espírito natalino é mais simples do que parece. Algumas ferramentas, tanto internas quanto externas, permitem personalizar o aplicativo com temas festivos. Confira as melhores dicas e como aplicá-las.

Mude o ícone para algo bem natalino

Para os usuários de Android, o aplicativo “Trocador de Ícone” é uma opção prática para personalizar o ícone do WhatsApp. Basta selecionar uma imagem natalina da sua galeria ou tirar uma nova foto com temática de Natal para substituir o ícone original do mensageiro.

Já no iOS, o processo pode ser realizado por meio do aplicativo “Atalhos”. Com ele, você cria um atalho personalizado para o WhatsApp, seleciona a opção “Abrir App” e escolhe uma imagem temática para adicionar à tela inicial. Essa mudança traz um visual único ao seu dispositivo, refletindo o clima de celebração.

Sua foto de perfil precisa de uma repaginada!

Atualizar a foto de perfil com elementos natalinos é outra forma de incorporar o espírito festivo. Para isso, utilize aplicativos como “Molduras de Ano Novo” para Android ou “Molduras de Natal” para iOS.

Essas ferramentas permitem adicionar brilhos, mensagens de “Feliz Natal” e outros elementos decorativos à sua imagem. Assim, você compartilha o clima natalino com todos os seus contatos de forma criativa e personalizada.

Coloque um papel de parede interessante

O papel de parede das conversas é um detalhe que pode fazer toda a diferença. Para alterar, acesse as configurações do WhatsApp, clique em “Conversas” e depois em “Papel de Parede”. Escolha uma imagem temática natalina da sua galeria ou tire uma foto que represente a magia do Natal. Essa simples alteração torna suas trocas de mensagens mais envolventes e alegres.

Mude o avatar também

Outra funcionalidade interessante é a personalização do avatar dentro do WhatsApp. Vá até as configurações do aplicativo, selecione a opção “Avatar” e adicione acessórios como gorros, roupas festivas ou outros elementos natalinos. Essa ferramenta garante um perfil mais interativo e temático, além de ser uma forma divertida de entrar no clima do Natal.

Agende suas mensagens de Natal

Para enviar mensagens temáticas no momento certo, você pode agendar os envios diretamente no WhatsApp. Usuários de Android podem usar o aplicativo SKEDit, que permite escolher contatos, digitar a mensagem, anexar arquivos e definir a data e o horário de envio.

No iOS, a ferramenta “Atalhos” permite criar automações que enviam mensagens em horários específicos, personalizando o conteúdo e os destinatários.

