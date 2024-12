Como consultar e pagar o IPVA 2025 com desconto no seu estado

Veja como consultar e pagar o IPVA 2025. Entenda quem tem direito a descontos ou isenção e evite problemas com o licenciamento do veículo.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma cobrança anual que varia de acordo com o estado.

O valor do imposto é calculado com base no preço de mercado do veículo, representando, em média, 3% do seu valor. Em 2025, muitas mudanças nos calendários e condições de pagamento já foram anunciadas, mas algumas informações específicas ainda aguardam definição em determinados estados.

Além de ser uma obrigação fiscal, o IPVA também garante benefícios para quem opta por pagar à vista, como descontos que variam entre 5% e 15%. Em alguns estados, veículos mais antigos ou que se enquadram em condições específicas estão isentos da cobrança.

Veja a seguir como consultar o IPVA 2025, entender as condições de pagamento e quem tem direito à isenção ou descontos.

IPVA 2025 já está definido em vários estados. Saiba como pagar, garantir descontos à vista e consultar as condições no seu estado. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como é calculado o IPVA?

O valor do IPVA depende do tipo de veículo e da sua avaliação de mercado.

Carros usados : o cálculo é feito com base na tabela Fipe, considerando a média de preços do ano anterior.

: o cálculo é feito com base na tabela Fipe, considerando a média de preços do ano anterior. Carros novos : o imposto é calculado com base no valor da nota fiscal de compra.

: o imposto é calculado com base no valor da nota fiscal de compra. Carros importados: utiliza-se o valor declarado no desembaraço aduaneiro, somado a tributos e encargos.

A porcentagem aplicada no cálculo varia de estado para estado. A alíquota padrão para carros de passeio é de 3%, mas em alguns lugares ela pode ser menor ou maior, dependendo das políticas locais.

Isenção de IPVA

Em muitos estados, veículos com características específicas estão isentos da cobrança.

Carros antigos : Veículos com mais de 15 anos estão isentos em estados como Amazonas, Pará e Mato Grosso do Sul. No Amapá e em Roraima, a isenção é válida para carros com mais de 10 anos. Já em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, a isenção é para veículos com mais de 20 anos.

: Veículos de trabalho : Máquinas agrícolas, ônibus e micro-ônibus utilizados para transporte coletivo. Táxis registrados em nome de motoristas profissionais autônomos.

: Veículos adaptados : Automóveis registrados em nome de pessoas com deficiência (PcD) que atendam aos critérios estabelecidos pelo estado.

: Outros casos : Embaixadas, veículos de órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos também estão isentos.

:

Como pagar e consultar o IPVA?

Consultar e pagar o IPVA é um processo simples e pode ser feito online na maioria dos estados.

Acesse o site da Secretaria da Fazenda ou do Detran do seu estado.

Informe o número do Renavam e a placa do veículo.

Confira o valor devido e escolha a forma de pagamento: à vista ou parcelado.

Gere o boleto e realize o pagamento em bancos conveniados ou pelo aplicativo do seu banco.

Atenção ao calendário de vencimentos. Cada estado define suas datas de pagamento, que podem variar conforme o número final da placa do veículo.

Descontos para pagamento à vista

Pagar o IPVA à vista pode garantir descontos atrativos em muitos estados.

Distrito Federal : 10% para quem não possui débitos anteriores.

: 10% para quem não possui débitos anteriores. Espírito Santo : desconto de 15% no pagamento em cota única.

: desconto de 15% no pagamento em cota única. Mato Grosso do Sul: 15% de desconto para quitação até 31 de janeiro.

Nos casos em que o pagamento parcelado é permitido, o número de parcelas também varia. Em geral, os estados oferecem de 3 a 6 parcelas, com valores mínimos definidos para cada parcela.

Deixar de pagar o IPVA pode gerar multas e impedir o licenciamento do veículo. Isso significa que o carro não poderá circular regularmente, e o proprietário estará sujeito a outras penalidades.