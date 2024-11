Ainda dá tempo! Confira os prazos do saque-aniversário do FGTS

Saiba quem ainda pode aderir ao saque-aniversário do FGTS em novembro e confira os prazos e condições para garantir o benefício.

O saque-aniversário do FGTS é uma alternativa que permite aos trabalhadores brasileiros com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço retirarem uma parcela do fundo anualmente, no mês de seu aniversário.

A modalidade, criada em 2020, oferece maior flexibilidade financeira, mas exige atenção aos prazos e às condições, pois a adesão implica renunciar ao saque integral em caso de demissão sem justa causa.

O restante do saldo permanece no fundo, podendo ser utilizado para outras situações previstas por lei, como financiamento habitacional ou doenças graves.

Veja como consultar o calendário do saque-aniversário do FGTS e entenda os prazos de retirada para nascidos em novembro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode fazer o saque-aniversário do FGTS em novembro?

Os trabalhadores nascidos em novembro podem realizar o saque-aniversário até 31 de janeiro de 2025. Além disso, os aniversariantes de setembro e outubro ainda estão dentro do prazo para acessar os valores:

Nascidos em setembro: prazo até 30 de novembro de 2024.

Nascidos em outubro: prazo até 29 de dezembro de 2024.

Já os trabalhadores que fazem aniversário em dezembro poderão começar a sacar seus valores a partir de 2 de dezembro de 2023, com o prazo estendido até 28 de fevereiro de 2025.

Aproveite e confira também:

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

Em suma, a modalidade permite que o trabalhador retire uma porcentagem do saldo disponível no FGTS todos os anos no mês de seu aniversário.

O restante do saldo, como mencionado, permanece no fundo, podendo ser utilizado para outras situações previstas por lei, como financiamento habitacional ou doenças graves.

O saque-aniversário também pode ser utilizado como garantia para empréstimos em instituições financeiras, ampliando as opções de uso do FGTS.

Como solicitar o saque-aniversário do FGTS?

Para aderir ao saque-aniversário, o trabalhador deve seguir os passos abaixo:

Baixar o aplicativo do FGTS no celular ou acessar o site oficial.

Fazer login com a conta vinculada à Caixa.

Selecionar a opção “Saque-Aniversário” no menu.

Confirmar a adesão à modalidade.

Após aderir, o trabalhador permanece vinculado ao saque-aniversário por 24 meses, não podendo retornar ao formato tradicional nesse período.

Como calcular os valores do saque-aniversário?

A quantia liberada para saque é baseada no saldo total disponível no FGTS, dividido em faixas com alíquotas determinadas. Na prática, esse sistema de cálculo define o valor que o trabalhador poderá retirar anualmente.

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário do FGTS

Para trabalhadores iniciantes no mercado de trabalho, a modalidade pode ser atrativa, já que o saldo acumulado ainda é baixo e o impacto em caso de demissão é reduzido.

Por outro lado, quem está próximo da aposentadoria ou em situações de instabilidade profissional deve avaliar se o saque-aniversário é a melhor escolha. Isso porque a adesão limita o acesso ao saldo total em caso de demissão sem justa causa.

Já trabalhadores com estabilidade no emprego podem se beneficiar da rentabilidade oferecida pela modalidade e utilizá-la como poupança planejada.

Calendário do saque-aniversário do FGTS para 2024