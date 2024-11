Astrologia na Black Friday: dicas para escapar de golpes durante o Mercúrio retrógrado

Black Friday e Mercúrio retrógrado coincidem em 2024. Veja como evitar problemas em compras durante esse período e aproveite as promoções com segurança.

O período da Black Friday, conhecido pelas promoções e descontos tentadores, pode trazer algumas complicações em 2024.

Isso porque a data coincide com o Mercúrio retrógrado, que ocorre entre os dias 25 de novembro e 15 de dezembro.

De maneira geral, o fenômeno astrológico é frequentemente associado a falhas na comunicação, problemas com tecnologia e decisões precipitadas, o que pode tornar as compras mais arriscadas.

Além disso, com a retrogradação em Sagitário, há uma tendência maior à impulsividade e a erros em questões relacionadas a compras, viagens e projetos.

Promoções tentadoras e Mercúrio retrógrado: descubra como proteger suas compras na Black Friday 2024 e evitar transtornos em transações. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que significa uma Black Friday com Mercúrio retrógrado?

Durante o Mercúrio retrógrado, a energia astrológica favorece contratempos em sistemas de pagamento, atrasos em entregas e mal-entendidos em transações comerciais.

Como a Black Friday 2024 acontece em 29 de novembro, bem no início dessa fase, é importante estar atento às condições de compra e ao planejamento financeiro para evitar problemas.

Promoções atraentes podem gerar decisões impulsivas, sobretudo por conta das características do signo de Sagitário, que influenciam o período com uma energia mais aventureira e propensa a riscos.

Que tal conferir?

Dicas para evitar erros e aproveitar as promoções com segurança

Pense bem antes de comprar

Durante o Mercúrio retrógrado, a impulsividade pode levar a compras desnecessárias. Antes de finalizar qualquer transação, avalie se realmente precisa do item ou se é apenas o desejo de aproveitar um desconto aparente.

Golpes online tendem a ser mais frequentes em períodos como este. Antes de realizar uma compra, pesquise sobre a reputação da loja, leia avaliações de outros consumidores e evite clicar em links de promoções enviadas por mensagens ou e-mails desconhecidos.

Caso haja arrependimento ou problemas com os produtos, é importante ter a garantia de uma política de troca acessível. Verifique se a loja oferece suporte e condições para devoluções sem burocracia.

Se possível, planeje adquirir itens significativos ou presentes de Natal após o término do Mercúrio retrógrado, em 15 de dezembro. Isso pode evitar problemas como atrasos nas entregas ou escolhas equivocadas.

Compras feitas em sites internacionais ou com prazos de entrega estendidos podem demorar mais para chegar durante o Mercúrio retrógrado. Se você precisa de algo para uma data específica, opte por lojas físicas ou alternativas com entrega imediata.

Durante essa fase, falhas em sistemas de pagamento e problemas técnicos podem ser mais comuns. Esteja preparado para contratempos e tenha paciência ao lidar com situações como repetições de pedidos ou ajustes nas informações de pagamento.

Signos e casas astrológicas mais afetados

A princípio, a influência de Mercúrio retrógrado é sentida de maneira diferente por cada pessoa, dependendo do mapa astral.

Quem tem Mercúrio ativando as Casas 1, 4, 5, 7, 9 ou 10 no trânsito astrológico pode estar mais suscetível a erros e decisões precipitadas.

Para saber se você está nesse grupo, é necessário verificar um Horóscopo Personalizado, disponível em plataformas como o Personare.

Com essa ferramenta, é possível acessar previsões detalhadas e identificar áreas da vida que podem exigir maior atenção durante o período.

Como acessar o Horóscopo Personalizado?

Acesse o site do Personare e faça login ou cadastro.

Verifique a seção de trânsitos e procure informações sobre Mercúrio.

Confira os destaques e áreas impactadas no seu mapa astral durante o Mercúrio retrógrado.

Com as dicas acima, você pode planejar suas compras de forma mais segura, minimizando riscos e aproveitando a Black Friday com consciência. Esteja atento às condições das promoções e mantenha uma postura cautelosa para evitar arrependimentos.