Aumente o limite do seu cartão Nubank em minutos com ESTE passo a passo

O Nubank oferece uma funcionalidade que permite aumentar o limite do cartão de crédito sem passar por análise de crédito: o Nu Limite Garantido.

Com essa ferramenta, os clientes podem transformar valores investidos em limite disponível, tudo de forma prática e rápida diretamente pelo aplicativo.

Em outras palavras, a funcionalidade permite que valores aplicados em investimentos dentro da fintech sejam usados como garantia para aumentar o limite do cartão de crédito. As opções são várias. Veja abaixo!

Saiba como transformar investimentos em limite de crédito no Nubank. Confira o passo a passo para ativar o Nu Limite Garantido. (Foto: Jeane de Oliveira / cadastrounicobrasil.com.br).

O que é o Nu Limite Garantido?

Em resumo, como já mencionado, o Nu Limite Garantido permite que valores aplicados em investimentos sejam usados como garantia para aumentar o limite do cartão de crédito. As opções incluem:

Caixinhas do Nubank (RDB): É necessário criar uma Caixinha específica para essa finalidade. Os valores rendem 100% do CDI enquanto servem como garantia.

Tesouro Direto: São aceitos Tesouro Selic, Tesouro IPCA+ e Tesouro Prefixado. Modalidades como Tesouro Renda+ e Tesouro Educa+ não são elegíveis.



Como aumentar o limite no Nubank?

O processo é simples e pode ser feito em apenas 8 passos pelo aplicativo:

Na tela inicial do app, toque na área do cartão de crédito. Clique em “Meus limites”. Selecione “Nu Limite Garantido”. Leia as informações apresentadas e clique na setinha no canto esquerdo para prosseguir. Toque em “Criar Nu Limite Garantido”. Insira o valor que será transferido da sua conta Nubank como garantia. Verifique o novo limite do cartão e clique em “Continuar”. Insira sua senha de 4 dígitos para finalizar.

Após esses passos, o limite do cartão será atualizado com base no valor utilizado como garantia.

Como resgatar o valor da Caixinha?

Caso deseje cancelar ou resgatar o valor usado como garantia, o procedimento também é rápido:

Na tela inicial do app, toque no símbolo de cifrão ($) na parte inferior. Clique em “Caixinhas” no canto superior esquerdo. Selecione a Caixinha de Nu Limite Garantido. Escolha “Resgatar” (pode ser o valor total ou parcial). Confirme a operação clicando em “Confirmar e continuar”. Insira sua senha de 4 dígitos para concluir.

Após a finalização, o valor será transferido de volta para a sua conta, podendo o usuário ajustar ou cancelar o uso da garantia conforme necessário.

