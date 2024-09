14º salário do INSS: será que vai ser pago em 2024?

O Projeto de Lei 4.367/20, que prevê o pagamento de um 14º salário para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), continua em tramitação na Câmara dos Deputados.

Esse projeto tem gerado grande expectativa, pois seria uma ajuda financeira extra para aposentados e pensionistas, especialmente em tempos de crise econômica e alta inflação.

No entanto, até o momento, o 14º salário ainda não foi aprovado, o que significa que não há garantias de que esse benefício será pago em 2024.

Descubra qual é a situação do tão desejado 14º salário do INSS e se é possível esperar alguma novidade nesse sentido para os próximos dias – foto: noticiadamanha.com.br.

Apoio ao projeto

Desde que foi apresentado, o projeto do 14º salário recebeu amplo apoio, principalmente de sindicatos, associações de aposentados e até de alguns parlamentares.

Esses grupos destacam a importância do benefício para aliviar a situação financeira dos aposentados, que enfrentam aumento nos preços de produtos e serviços essenciais. Apesar desse forte apoio, a aprovação do projeto tem enfrentado atrasos e debates acalorados, deixando muitos beneficiários em um estado de incerteza.

Tramitação do projeto

A tramitação do Projeto de Lei 4.367/20 tem sido lenta. Após alguns avanços em 2022, quando foi redistribuído para duas comissões da Câmara dos Deputados — a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e a Comissão de Finanças e Tributação —, o projeto ainda não foi votado.

Ou seja, ele permanece estagnado em fase de análise, sem previsão concreta de quando, ou se, será aprovado. Essa situação tem gerado frustração em muitos beneficiários do INSS, que esperam por uma solução definitiva.

Você precisa saber disso:

Benefícios do 14º salário do INSS

Se o 14º salário for aprovado, ele trará um alívio importante para aposentados e pensionistas, especialmente em um cenário de constante aumento do custo de vida.

O benefício extra poderia ajudar a cobrir despesas como alimentação, medicamentos e contas de serviços básicos, que têm subido significativamente nos últimos anos. Além disso, a injeção desse dinheiro na economia pode fortalecer a renda das famílias brasileiras, proporcionando um pouco mais de tranquilidade financeira.

Quem terá direito ao 14º salário do INSS?

Caso o Projeto de Lei seja aprovado, ele prevê que diversos grupos de beneficiários do INSS terão direito ao 14º salário. Isso inclui:

Aposentados por idade, invalidez ou tempo de contribuição;

Pensionistas por morte;

Beneficiários de auxílio-doença;

Beneficiários de auxílio-acidente;

Beneficiários de auxílio-reclusão.

Esses grupos seriam contemplados de acordo com os critérios estabelecidos pelo projeto. Além disso, o valor do 14º salário será ajustado conforme a faixa de rendimento de cada beneficiário.

A ideia é que aqueles que recebem até um salário mínimo tenham direito ao valor integral do 14º, enquanto aqueles que ganham mais de um salário mínimo receberão um valor proporcional, com um teto máximo de dois salários mínimos.

No entanto, detalhes específicos sobre a fórmula de cálculo ainda não foram totalmente divulgados.

Alternativas para complementar a renda

Enquanto o 14º salário ainda não é uma realidade, muitos aposentados e pensionistas têm buscado outras maneiras de complementar a renda. O crédito consignado é uma das opções mais populares entre os beneficiários do INSS.

Nessa modalidade, as parcelas do empréstimo são descontadas diretamente do benefício mensal, o que resulta em taxas de juros menores em comparação a outros tipos de crédito. Além disso, os prazos para pagamento costumam ser mais flexíveis, permitindo um planejamento financeiro mais adequado.

Outra alternativa é o cartão consignado, que funciona de maneira semelhante ao crédito consignado, mas permite que o beneficiário tenha uma linha de crédito para realizar compras.

Assim como no crédito consignado, as parcelas do cartão são descontadas automaticamente do benefício mensal, o que ajuda a evitar o atraso nos pagamentos e facilita a gestão das finanças.

O que esperar para 2024?

Embora o 14º salário do INSS continue em tramitação, os aposentados e pensionistas devem ficar atentos ao andamento do Projeto de Lei.

Apesar de ainda não haver uma definição concreta, a pressão de grupos de apoio aos aposentados, somada às dificuldades econômicas enfrentadas pela população, pode acelerar as discussões e votação do projeto. No entanto, até que uma aprovação oficial ocorra, não há garantias de que o 14º salário será pago em 2024.

Para aqueles que dependem de complementos financeiros, é importante continuar buscando alternativas e, principalmente, manter-se atualizado sobre as novidades relacionadas ao INSS. Enquanto isso, o acompanhamento de como o projeto será debatido na Câmara dos Deputados segue sendo essencial para quem espera contar com esse benefício adicional no futuro.