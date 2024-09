Saque DEP COD 01: Entenda o que significa e como realizar o saque do FGTS

Ao consultar o extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), muitos trabalhadores se deparam com a sigla “Saque DEP – COD 01”. Esse código, embora comum, gera dúvidas sobre o que ele realmente significa e como realizar o saque de maneira eficiente.

O “Saque DEP – COD 01” é uma designação utilizada pela Caixa Econômica Federal para indicar que o trabalhador tem valores disponíveis para saque em sua conta do FGTS.

Esse código é especialmente relacionado a casos de demissão sem justa causa, sendo a forma de identificar que os recursos podem ser retirados na modalidade de saque-rescisão, aplicável a quem foi desligado do emprego de maneira involuntária.

O termo "Saque DEP" é um conceito que pode tirar o sono de muitas pessoas que não conhecem seu significado; entenda o que é

Como funciona o Saque DEP?

A sigla “DEP” indica que os valores do FGTS estão disponíveis, mas ainda não foram sacados. Isso significa que o trabalhador pode solicitar a retirada a qualquer momento, desde que atenda aos requisitos necessários.

A diferença é que os valores ainda estão depositados e intactos, aguardando a solicitação do trabalhador para serem movimentados.

Como realizar o saque do Saque DEP COD 01

O saque pode ser feito de diferentes maneiras, dependendo da conveniência do trabalhador. Aqui estão as principais opções:

Agência da Caixa Econômica Federal: O trabalhador pode comparecer pessoalmente a uma agência da Caixa, munido de documentos como carteira de trabalho e documento de identidade. O atendimento presencial ainda é uma das formas mais utilizadas para quem prefere resolver tudo de forma direta. Aplicativo FGTS: Para quem prefere praticidade, a Caixa disponibiliza um aplicativo dedicado, onde o saque pode ser solicitado sem sair de casa. Esse processo é simples e pode ser feito rapidamente via smartphone. Internet Banking da Caixa: Outra opção é utilizar o internet banking da Caixa. Esse método oferece a facilidade de realizar o saque online, sem a necessidade de deslocamento até uma agência física. Correspondentes bancários: Alguns trabalhadores também podem optar por sacar os valores em correspondentes bancários credenciados pela Caixa, como lotéricas ou estabelecimentos conveniados.

Independentemente do canal escolhido, o trabalhador deve estar com toda a documentação necessária para validar sua identidade e o direito ao saque.

O que significa “Saque DEP COD 01 com saldo zerado”?

Em algumas situações, o extrato do FGTS pode mostrar o código “Saque DEP – COD 01” com saldo zerado, o que pode gerar confusão. Esse cenário pode ocorrer por vários motivos, como:

Saque já realizado anteriormente : Se o trabalhador já retirou o valor, o saldo será exibido como zero.

: Se o trabalhador já retirou o valor, o saldo será exibido como zero. Ausência de depósitos : Pode ser que não haja valores disponíveis na conta do FGTS no momento.

: Pode ser que não haja valores disponíveis na conta do FGTS no momento. Erros no sistema: Em alguns casos, pode haver inconsistências ou erros no sistema da Caixa que mostram saldo zerado de maneira incorreta.

O que fazer em casos de saldo zerado?

Se o trabalhador se deparar com um saldo zerado e acreditar que há um erro, o recomendado é comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal para verificar o histórico de movimentações e esclarecer qualquer dúvida.

O atendimento presencial pode ajudar a identificar problemas ou irregularidades no extrato.

Transferência do Saque DEP COD 01 para conta bancária

Uma dúvida comum entre trabalhadores é se o valor do “Saque DEP – COD 01” pode ser transferido diretamente para uma conta bancária. Sim, isso é possível.

O trabalhador pode solicitar que o valor seja transferido para uma conta de sua titularidade, seja na própria Caixa ou em outro banco. Para isso, ele deve fornecer os dados bancários completos e apresentar a documentação necessária que comprove a titularidade da conta.

O prazo para o processamento pode variar, mas, geralmente, a transferência ocorre de forma rápida.

Entendendo o valor do Saque DEP COD 01

O valor disponível para saque no “Saque DEP – COD 01” corresponde ao saldo do FGTS acumulado durante o vínculo empregatício, acrescido de juros e correções monetárias.

Quanto mais tempo o trabalhador esteve empregado e maiores foram os depósitos feitos pelo empregador, maior será o saldo disponível para saque.

Além do saque por demissão sem justa causa, o trabalhador pode optar por outras modalidades de movimentação do FGTS, como o saque-aniversário.

Nessa modalidade, o trabalhador pode sacar uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário, de acordo com uma tabela de percentuais.

Esse tipo de saque permite que o trabalhador tenha acesso regular a parte dos recursos, sem precisar esperar uma situação de demissão ou rescisão contratual.