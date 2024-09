Trabalhando em Portugal: as 7 oportunidades mais “normais” para brasileiros

Portugal se tornou um dos destinos preferidos dos brasileiros que desejam trabalhar no exterior. Além da facilidade com o idioma, o país oferece uma série de oportunidades de emprego em diferentes áreas, especialmente para quem tem experiência no setor de turismo e hotelaria.

Se você está pensando em se mudar ou já está em Portugal, conheça algumas das vagas mais comuns para brasileiros.

O mercado de trabalho pode ser desafiador, mas em Portugal existem vagas que são bem comuns aos brasileiros – foto: noticiadamanha.com.br.

Mercado de trabalho para brasileiros em Portugal

As oportunidades de emprego para brasileiros em Portugal variam de acordo com a qualificação profissional de cada um. Profissionais com alto nível de formação têm chances de encontrar boas vagas, principalmente em áreas técnicas e de gestão.

No entanto, muitos brasileiros também ingressam em setores onde a qualificação não é tão exigida, mas oferecem boas chances de inserção no mercado.

Em alguns casos, mesmo pessoas com vasta experiência podem ter dificuldades em encontrar trabalho na sua área de formação logo no início.

Isso acontece porque, em Portugal, o mercado pode ser mais competitivo em determinados setores. Muitos optam por começar em outras funções até conseguirem algo mais alinhado ao seu perfil.

Com base em ofertas dos principais sites de emprego, como Net Empregos, Sapo Emprego e Adecco, reunimos as 7 oportunidades de trabalho mais frequentes para brasileiros, especialmente no setor de turismo e hotelaria.

1. Recepcionista de Hotel

Uma das vagas mais procuradas por brasileiros em Portugal é a de recepcionista de hotel. Embora algumas unidades exijam formação superior, a maioria valoriza mais a experiência na área e o domínio de idiomas. O inglês é essencial para atender turistas de diversas nacionalidades, e o conhecimento de outras línguas, como o espanhol e o francês, pode ser um diferencial.

2. Cozinheiro

O setor de gastronomia é sempre muito ativo, e cozinheiros estão entre os profissionais mais requisitados. Para essas vagas, a experiência conta muito mais que a formação. Restaurantes, hotéis e até mesmo cafés procuram por pessoas que saibam trabalhar bem em equipe e manter a qualidade nos pratos. Embora o inglês não seja um requisito em todos os casos, ele pode ser importante em estabelecimentos que atendem turistas internacionais.

3. Animador Turístico

Outra vaga popular para brasileiros é a de animador turístico. O profissional trabalha principalmente em hotéis e resorts, organizando atividades de lazer para os hóspedes. O trabalho é dinâmico e envolve muita interação com pessoas de diferentes culturas. Além do português, é importante ter uma boa comunicação em inglês para poder lidar com turistas de várias partes do mundo.

4. Check-in Manager em Portugal

O profissional que trabalha como check-in manager tem a função de recepcionar turistas, organizar a entrada e saída dos hóspedes e tirar dúvidas sobre o local. Um requisito essencial para essa vaga é o domínio do inglês, tanto falado quanto escrito. A comunicação eficiente é necessária para garantir uma boa experiência ao cliente, principalmente em locais que recebem visitantes estrangeiros com frequência.

Você precisa saber disso:

5. Serviços Gerais

A área de serviços gerais, que inclui funções como limpeza e manutenção, é uma das que mais oferecem oportunidades para quem está começando a vida em Portugal. Embora não exija grandes qualificações, o trabalho pode ser fisicamente exaustivo. Por outro lado, muitas empresas contratam trabalhadores estrangeiros para essas funções, especialmente em hotéis, restaurantes e grandes estabelecimentos comerciais.

6. Barman em Portugal

Se você tem experiência como barman e sabe preparar drinks com qualidade, Portugal pode ter boas oportunidades para você. O setor de bares e restaurantes está sempre em busca de profissionais qualificados, mas é importante ter facilidade em se comunicar com os clientes. Mais uma vez, o domínio do inglês é fundamental, já que muitos turistas procuram por bares para desfrutar das noites portuguesas.

7. Churrasqueiro em Portugal

Quem tem habilidade em preparar um bom churrasco pode encontrar vagas interessantes em Portugal. A culinária brasileira é muito apreciada pelos portugueses, e restaurantes especializados nesse tipo de gastronomia estão em constante busca por profissionais qualificados. Além de saber lidar com as carnes, é importante ser organizado e garantir que o serviço mantenha a qualidade.

Onde encontrar vagas de emprego em Portugal?

Para quem está à procura de uma vaga, a internet é uma grande aliada. Sites como Net Empregos, Sapo Emprego e Adecco oferecem diariamente diversas oportunidades de trabalho.

Além disso, plataformas como Indeed e Expresso Emprego também são ótimas para pesquisar vagas em diferentes setores e regiões de Portugal.

Outra dica importante é estar sempre de olho nas redes sociais e grupos de brasileiros em Portugal. Esses grupos costumam compartilhar informações sobre vagas e podem ser um bom ponto de partida para quem está chegando ao país.Finais

Trabalhar em Portugal pode ser uma experiência enriquecedora, mas é importante se preparar. Dominar o inglês é um diferencial em muitas áreas, especialmente no setor de turismo e hotelaria. Além disso, ser flexível e estar disposto a começar em outra função pode ser o caminho para uma carreira de sucesso no país.

Se você está em busca de uma nova oportunidade, explore os sites de emprego e veja se você atende aos requisitos das vagas. E não se esqueça de sempre estar atualizado sobre as exigências do mercado de trabalho português.