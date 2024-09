Aposentadoria do INSS: qual é o tempo necessário; surpreenda-se agora

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha um papel crucial para milhões de trabalhadores brasileiros, oferecendo suporte e segurança financeira através da aposentadoria. Para aqueles que estão planejando esse momento importante, entender o tempo de contribuição necessário é essencial.

E uma ferramenta prática oferecida pelo INSS é a calculadora de aposentadoria, que ajuda a prever o valor aproximado do benefício, com base em dados pessoais e nas novas regras da Previdência Social.

Entenda as regras do INSS e veja como se aposentar dentro do melhor tempo possível para sua segurança – foto: noticiadamanha.com.br.

Reforma da Previdência: O Que Mudou?

Até 13 de novembro de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição exigia 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres. Contudo, com a aprovação da Reforma da Previdência, as regras para a aposentadoria sofreram mudanças significativas.

Agora, para se aposentar, os homens precisam atingir a idade mínima de 65 anos, enquanto as mulheres podem se aposentar aos 62 anos.

Além disso, ambos precisam ter pelo menos 15 anos de contribuição para o INSS. Essas novas regras visam equilibrar as contas da Previdência e garantir que os trabalhadores contribuam por um período adequado antes de solicitar o benefício.

Regras de Transição: Como Funcionam?

Com a reforma, foram criadas também regras de transição, destinadas a trabalhadores que já estavam no mercado e estavam próximos de se aposentar.

Essas regras permitem uma adaptação gradual às novas exigências, suavizando o impacto da mudança. Existem diferentes modalidades de transição, e o trabalhador pode escolher a que mais se adequa à sua situação.

Entre as opções mais comuns, está o sistema de pontos, que soma a idade do trabalhador com o tempo de contribuição. Por exemplo, em 2023, as mulheres precisariam atingir 90 pontos e os homens, 100 pontos, para ter direito à aposentadoria sem precisar esperar a idade mínima integral.

Calculadora de Aposentadoria: Como Usar?

A calculadora de aposentadoria do INSS é uma das ferramentas mais acessíveis para quem deseja ter uma noção de quanto tempo ainda precisa contribuir e qual será o valor aproximado do benefício.

Através do aplicativo ou site “Meu INSS”, o trabalhador pode simular sua aposentadoria de forma prática. Para isso, é necessário fornecer informações como o tempo de contribuição restante e a média salarial.

Vale destacar que a média salarial é calculada considerando todos os salários desde julho de 1994, com os devidos ajustes inflacionários.

Dessa forma, a calculadora oferece uma previsão bastante precisa, com base nas regras da Reforma da Previdência. Para quem sempre contribuiu pelo teto do INSS, por exemplo, em 2022, o valor médio da aposentadoria seria de R$ 6.695,38, de acordo com o Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev).

Simulação de Aposentadoria: O Que Considerar?

Embora a calculadora de aposentadoria seja uma excelente ferramenta, é importante utilizar outras informações para garantir uma simulação precisa. Documentos como a carteira de trabalho, carnês de contribuição e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) são essenciais para fornecer os dados corretos ao sistema.

Uma dica importante para quem está a cinco anos de se aposentar é manter os dados sempre atualizados no sistema do INSS, conferindo regularmente as informações no “Meu INSS”.

Embora a plataforma possa apresentar instabilidades, ela é a mais recomendada para trabalhadores que desejam acompanhar o tempo de contribuição e a expectativa do valor do benefício.

Quem Pode Utilizar a Calculadora?

A calculadora de aposentadoria está disponível para todos os segurados do INSS. Isso inclui trabalhadores do setor privado, autônomos e outros profissionais que contribuem para o sistema de seguridade social.

É uma ferramenta especialmente útil para quem está planejando a aposentadoria e deseja verificar se já cumpre os requisitos mínimos de contribuição ou qual o valor aproximado do benefício a ser recebido.

Além disso, para algumas categorias de trabalhadores, como aqueles que exercem atividades em condições prejudiciais à saúde, há regras especiais que podem permitir a aposentadoria com menos tempo de contribuição.

Nesses casos, a calculadora também pode ajudar a esclarecer se o trabalhador tem direito a esse tipo de benefício.