Nubank oferece internet gratuita para clientes ultravioleta em mais de 130 países

O Nubank, conhecido por suas inovações no setor bancário digital, acaba de lançar uma oferta que promete facilitar a vida de seus clientes.

Agora, usuários do cartão Nubank Ultravioleta têm acesso a um benefício exclusivo: 10GB de internet totalmente gratuita para utilizar em mais de 130 países ao redor do mundo. Essa oferta foi criada pensando especialmente em quem viaja com frequência, seja a negócios ou lazer.

Descubr auma novidade interessante do Nubank que pode ajudar no seu dia a dia de várias formas diferentes – foto: noticiadamanha.com.br.

Internet 100% gratuita para clientes Nubank ultravioleta

O benefício oferecido pelo Nubank é válido por 30 dias e pode ser um diferencial em viagens internacionais, quando o acesso à internet se torna essencial para comunicação, navegação, ou mesmo emergências. Para quem busca facilidade e conectividade, essa oferta veio em boa hora.

E o melhor: o acesso à internet é gratuito e pode ser ativado diretamente pelo aplicativo do Nubank, de forma simples e rápida.

Além disso, o banco digital se destacou ao não limitar essa vantagem apenas a um pequeno grupo de clientes. Todos os usuários do cartão Ultravioleta podem aproveitar essa conectividade, permitindo que se mantenham online sem se preocupar com tarifas elevadas de roaming internacional.

Como funciona a internet gratuita do Nubank?

O processo para ativar esse benefício é muito simples e intuitivo. Os clientes podem seguir o passo a passo diretamente pelo aplicativo Nubank. Primeiro, é necessário acessar a seção “Benefícios Ultravioleta”. Em seguida, basta escolher a opção “Viajar com internet gratuita”.

A partir daí, o chip virtual (eSIM) será ativado no celular, garantindo acesso imediato à rede de internet nos mais de 130 países participantes.

Com essa oferta, o Nubank amplia ainda mais a experiência de seus clientes, oferecendo não apenas serviços bancários, mas também soluções tecnológicas que melhoram o dia a dia.

Outras vantagens do cartão Nubank ultravioleta

O cartão Ultravioleta já é conhecido por suas vantagens exclusivas, como o cashback de 1% em todas as compras. Esse valor pode ser investido automaticamente e render 200% do CDI, uma taxa de rendimento superior à de muitos produtos tradicionais do mercado.

Além disso, os clientes do Ultravioleta contam com um serviço de atendimento diferenciado e uma série de benefícios exclusivos, como:

NuTag para pedágios sem mensalidade;

sem mensalidade; Atendimento personalizado com consultores exclusivos;

com consultores exclusivos; Acesso a investimentos exclusivos no aplicativo do Nubank;

no aplicativo do Nubank; Assinatura MAX, oferecendo conteúdo de entretenimento como streaming de filmes e séries.

Esses benefícios fazem do Ultravioleta um cartão de destaque, oferecendo mais do que apenas transações financeiras, mas também uma série de vantagens para o dia a dia dos clientes.

Conta global Nubank: transações internacionais facilitadas

Outra vantagem importante do Nubank Ultravioleta é a Conta Global Nubank, integrada automaticamente para todos os clientes aprovados no cartão.

A conta global é ideal para quem viaja com frequência ou realiza negócios no exterior, pois permite transações internacionais com menores taxas e mais praticidade. Com ela, é possível enviar e receber dinheiro em diferentes moedas, sempre com um custo mais baixo do que em bancos tradicionais.

Além disso, a Conta Global oferece maior agilidade na conversão de câmbio, facilitando pagamentos internacionais e proporcionando mais segurança financeira em viagens.

Como solicitar o cartão Nubank ultravioleta?

Para quem ainda não é cliente, o processo de solicitação do cartão Ultravioleta é bastante acessível. O Nubank realiza uma análise de crédito detalhada, mas não exige uma renda mínima fixa para a aprovação.

Cada solicitação é avaliada individualmente, considerando fatores como histórico de crédito e relacionamento com o banco.

Uma vez aprovado, o cliente recebe o cartão e pode começar a usufruir dos benefícios exclusivos, como a internet gratuita em viagens internacionais e o cashback de 1%. Além disso, o Nubank oferece total transparência durante o processo, garantindo que o cliente tenha todas as informações necessárias sobre taxas e condições.