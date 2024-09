WhatsApp: comunidades nunca mais serão as mesmas depois dessas mudanças

O WhatsApp continua a evoluir suas funcionalidades, e agora, as Comunidades do aplicativo receberam uma série de novos recursos. Com a atualização 2.24.18.80 para Android, os usuários podem esperar mais controle e flexibilidade, especialmente para quem gerencia grupos dentro das Comunidades.

A novidade foi detectada pelo site especializado WABetaInfo e promete mudar a maneira como os administradores interagem e gerenciam seus espaços.

WhatsApp tem grandes novidades para quem gosta de utilizar as comunidades presentes no aplicativo de mensagem mais usado

Transferência de administração

Uma das funcionalidades mais aguardadas pelos administradores de Comunidades é a possibilidade de transferir o poder de gestão para outra pessoa. Agora, quem é dono de uma Comunidade pode ceder sua função de administrador principal para outro membro, desde que ele já possua status de administrador.

Esse processo é simples e pode ser feito diretamente nos menus da página da Comunidade. Após a transferência, o novo proprietário recebe uma notificação imediata confirmando a mudança.

Esse recurso é especialmente útil para quem deseja passar o controle da Comunidade por motivos pessoais ou profissionais, sem a necessidade de fechar o grupo ou desfazer a estrutura já montada.

Além disso, o novo administrador tem poder total sobre as decisões e a organização da Comunidade, podendo, inclusive, remover outros administradores ou até mesmo encerrar o grupo.

Gerenciamento mais organizado: escondendo chats no WhatsApp

Outro recurso interessante que chegou com a nova atualização é a capacidade dos administradores de esconder certos chats de membros específicos. Agora, os administradores podem criar conversas mais restritas, visíveis apenas para convidados ou grupos segmentados.

Essa função permite uma melhor organização das Comunidades, facilitando, por exemplo, a criação de chats privados para equipes ou discussões entre membros com interesses específicos.

Esse novo nível de controle oferece uma flexibilidade maior, permitindo que as Comunidades sejam mais personalizadas e adaptadas às necessidades dos usuários.

Seja para discutir temas confidenciais ou apenas organizar as interações entre grupos menores dentro da Comunidade, a nova função promete tornar a experiência mais eficiente.

Liberação gradual e o crescimento das comunidades

Essas atualizações foram oficialmente lançadas na última sexta-feira, dia 13, mas estão sendo distribuídas de maneira gradual para os usuários. Caso você ainda não tenha acesso aos novos recursos, é importante aguardar, pois a disponibilização deve acontecer globalmente nas próximas semanas.

O WhatsApp frequentemente adota essa abordagem para garantir uma transição suave e identificar possíveis melhorias.

As Comunidades, lançadas oficialmente no Brasil no início de 2023, têm se mostrado uma ferramenta poderosa para criar redes de pessoas com interesses em comum.

Elas permitem a criação de vários grupos dentro de um mesmo espaço, facilitando a comunicação entre membros de uma mesma organização, empresa ou grupo social.

Outras melhorias em andamento no WhatsApp

Além das mudanças nas Comunidades, o WhatsApp está trabalhando em uma série de outras atualizações que podem transformar ainda mais a experiência dos usuários.

Uma dessas novidades é o teste de um chatbot de inteligência artificial com vozes de famosos, o que promete trazer interações mais dinâmicas e personalizadas. Embora esse recurso ainda esteja em fase de testes, ele sinaliza a direção inovadora que o WhatsApp pretende seguir.

Outro teste recente inclui a separação de listas de contatos em contas múltiplas, o que pode ser especialmente útil para quem gerencia diferentes perfis, como um pessoal e um profissional, dentro do aplicativo.

Além disso, o WhatsApp está explorando a possibilidade de integrar conversas de outros mensageiros em uma única plataforma. Esse último recurso, no entanto, está sendo testado exclusivamente na União Europeia, por conta de regulamentações locais que incentivam a interoperabilidade entre serviços.

Comunidades: o futuro das interações no WhatsApp

Com a expansão das funcionalidades das Comunidades, o WhatsApp se firma cada vez mais como uma plataforma robusta não apenas para comunicação individual, mas também para interações em grupos grandes e organizados.

A possibilidade de segmentar chats, transferir o poder de administração e criar espaços mais privados dentro das Comunidades oferece aos administradores uma flexibilidade sem precedentes.

Essas mudanças seguem a linha de evolução que o WhatsApp tem adotado nos últimos anos, buscando tornar o aplicativo mais completo e adaptável às necessidades dos usuários.

Com a crescente popularidade das Comunidades e a constante adição de novas funcionalidades, o WhatsApp se posiciona como uma ferramenta indispensável para empresas, grupos de trabalho e até mesmo comunidades de fãs.