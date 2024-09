Secou por aí? Conheça 5 opções de umidificadores de ar para te ajudar nesse tempo de deserto

O ar seco está incomodando? Veja cinco opções de umidificadores acessíveis que podem melhorar a qualidade do ar e aliviar o desconforto causado pelo clima.

Nos últimos tempos, o ar seco tem se tornado um problema cada vez mais comum, impactando diretamente a saúde e o conforto das pessoas.

Umidificadores de ar são ótimos aliados para combater os efeitos do clima seco, e o melhor é que você não precisa gastar muito para adquirir um.

A seguir, veja uma lista com cinco umidificadores de ar até R$ 300, que oferecem bom custo-benefício para quem busca melhorar a qualidade do ar dentro de casa.

5 opções com bom custo-benefício para comprar

Confira:

1. Umidificador ultrassônico Elgin – R$ 189

A primeira opção da lista é o umidificador ultrassônico da Elgin, que se destaca pelo ótimo custo-benefício. Ele conta com um reservatório de 2 litros e três níveis de névoa, permitindo que o usuário ajuste a intensidade conforme a necessidade.

O desligamento automático é um ponto forte, já que o aparelho para de funcionar assim que o tanque esvazia, garantindo segurança.

Avaliado com 4,2 de 5 estrelas na Amazon, o Elgin é elogiado pelo tamanho do reservatório e pela eficiência, sendo capaz de funcionar por mais de 24 horas em baixa intensidade.

No entanto, alguns usuários apontam fragilidade em seus componentes, indicando que a durabilidade pode ser um ponto negativo.

Prós:

Bom custo-benefício

Reservatório de 2 litros

Três níveis de névoa

Contras:

Durabilidade questionável

2. Umidificador compacto Black+Decker – R$ 239

Em seguida, temos o umidificador 3 em 1 da Black+Decker, que além de umidificar, também ventila e aquece. Seu design compacto e portátil é ideal para quem busca praticidade.

No entanto, o reservatório é pequeno, com apenas 130 ml, o que limita sua autonomia. Mesmo assim, o modelo é avaliado com 4,2 de 5 estrelas, com destaque para sua multifuncionalidade.

Os usuários elogiam a facilidade de transporte e o fato de ser um item versátil. Por outro lado, suas funções são consideradas fracas, sendo mais indicado para ambientes pequenos.

Prós:

Produto compacto e portátil

Três funções em um único aparelho

Duas velocidades para cada função

Contras:

Reservatório pequeno

Funções limitadas

3. Umidificador de ar Multilaser Clear Tank 2,1 L – R$ 249

Outro modelo interessante é o umidificador Multilaser Clear Tank, que traz um reservatório de 2,1 litros e função aromatizante.

Ele é ideal para quem gosta de adicionar essências ao ambiente, proporcionando um ar mais agradável. Além disso, sua autonomia é impressionante, com até 35 horas de uso contínuo, segundo o fabricante.

Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no Mercado Livre, o Multilaser é bem avaliado pela autonomia e pelo funcionamento silencioso. Contudo, sua eficiência é mais adequada para espaços menores, o que pode limitar seu uso em ambientes maiores.

Prós:

Reservatório de 2,1 litros

Função de aromatização

Boa autonomia e silêncio durante o funcionamento

Contras:

Mais eficiente em ambientes pequenos

4. Umidificador Elgin UDZ25 com funções smart – R$ 269

A Elgin aparece novamente na lista, agora com o modelo UDZ25, que traz funções inteligentes e um reservatório de 2,5 litros.

O aparelho conta com um display digital que exibe a temperatura e o nível de umidade do ambiente. A função smart ajusta automaticamente o grau de umidificação, evitando que o local fique excessivamente úmido.

Avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, o modelo é bem visto por suas funções avançadas e praticidade. Todavia, alguns consumidores apontam que ele pode ser barulhento e que o design do tanque não é muito prático para reposição de água.

Prós:

Reservatório de 2,5 litros

Funções inteligentes com display digital

Ajuste automático da umidade

Contras:

Barulhento

Tanque de água pouco prático para reposição

5. Umidificador Rosekm Cool Mist KC-KM13A – R$ 281

Por fim, temos o Rosekm Cool Mist, o modelo mais caro da lista, com reservatório de 2 litros e quatro níveis de névoa.

Ele se destaca por seu design diferenciado e a capacidade de espalhar névoa em 360º, o que garante uma cobertura eficiente de ambientes de diferentes tamanhos. A autonomia de 24 horas contínuas também é um ponto positivo.

Avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os usuários elogiam a eficiência em cômodos pequenos, mas criticam a dificuldade de limpeza do tanque, já que o design selado torna a higienização um desafio.

Prós:

Reservatório de 2 litros

Névoa espalhada em 360º

Eficiente em diferentes ambientes

Contras:

Difícil de limpar

