Conta de luz está pesando no bolso? 7 dicas que vão fazer seu consumo despencar; a 3ª ninguém faz

A conta de luz subiu, mas existem maneiras de economizar. Veja sete dicas simples que podem ajudar a reduzir seu consumo de energia.

O recente aumento nas contas de luz está preocupando muitos brasileiros, sobretudo com a adoção da bandeira vermelha pela ANEEL no mês de setembro.

Nesse cenário, economizar energia se tornou uma medida importante para evitar gastos excessivos. Sabendo disso, reunimos abaixo sete dicas práticas que podem ajudar a reduzir o consumo de energia e aliviar o impacto das altas tarifas. Confira!

A alta na conta de luz exige economia. Confira sete estratégias fáceis para diminuir seu consumo e garantir uma fatura mais leve. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

7 dicas para sentir menos o impacto na conta de luz

Veja só:

1. Prefira lâmpadas LED

As lâmpadas de LED são uma das formas mais eficazes de reduzir o consumo de energia. Elas consomem até 80% menos energia do que as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes.

Além disso, têm uma durabilidade muito maior, o que significa que você vai gastar menos com a substituição de lâmpadas ao longo do tempo.

Outro ponto importante é que as lâmpadas de LED convertem a maior parte da energia em luz, ao contrário das incandescentes, que desperdiçam energia em forma de calor. Isso as torna uma escolha mais econômica e sustentável.

2. Tome banhos rápidos — ou frios

Embora o clima quente tenha prevalecido, muitas pessoas ainda mantêm o hábito de tomar banhos longos e quentes, o que pode aumentar consideravelmente a conta de luz.

O chuveiro elétrico é um dos maiores vilões do consumo de energia. Reduzir o tempo do banho ou optar por banhos frios pode fazer uma grande diferença.

Se preferir banhos quentes, diminua o tempo no chuveiro e desligue-o enquanto se ensaboa. Outra alternativa é investir em sistemas de aquecimento de água a gás, que podem ser mais econômicos a longo prazo.

3. Desligue luzes e eletrônicos quando não estiver utilizando

Uma dica simples, mas extremamente eficaz, é desligar as luzes e os eletrônicos quando não estiverem em uso. Deixar luzes acesas em ambientes vazios ou aparelhos eletrônicos em modo standby gera um consumo desnecessário de energia.

Dispositivos em standby ainda consomem uma quantidade considerável de energia ao longo do tempo. Desligar completamente os eletrônicos quando não estiverem em uso pode resultar em uma economia significativa na sua conta de luz.

4. Pense em investir em energia solar

Para quem está disposto a fazer um investimento a longo prazo, os painéis solares são uma excelente opção. A energia solar permite uma redução drástica no consumo de eletricidade, já que os painéis convertem a luz solar em energia elétrica, reduzindo a conta em até 95% em alguns casos.

Embora o investimento inicial seja alto, os benefícios de longo prazo, tanto financeiros quanto ambientais, são consideráveis. A vida útil dos painéis solares pode chegar a 20 anos, o que garante uma economia significativa ao longo do tempo.

5. Prefira eletrônicos com o selo Procel

Quando for comprar um novo eletrodoméstico, opte por produtos que tenham o selo Procel. Esse selo é uma certificação do Ministério de Minas e Energia que indica os aparelhos mais eficientes em termos de consumo de energia.

Além do selo, verifique as etiquetas de consumo. Aparelhos classificados com o nível A no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) são os mais eficientes dentro de suas categorias, o que significa uma economia significativa no consumo de eletricidade.

6. Use a Alexa (ou outra assistente virtual) para economizar

As assistentes virtuais, como a Alexa, podem ajudar no controle do consumo de energia em sua casa. Com comandos de voz, você pode desligar luzes e aparelhos eletrônicos, programar rotinas de uso e até monitorar o consumo de energia dos dispositivos.

Por exemplo, você pode criar uma rotina para desligar todos os eletrônicos ao sair de casa. Além disso, a Alexa pode fornecer informações sobre o consumo de energia, ajudando você a gerenciar melhor o uso dos recursos.

7. Aproveite a iluminação e ventilação natural sempre que possível

Utilizar a iluminação natural durante o dia é uma maneira eficaz de reduzir o uso de lâmpadas. Ambientes com boas janelas e claraboias podem proporcionar luz suficiente sem a necessidade de energia elétrica.

Da mesma forma, aproveitar a ventilação natural pode diminuir o uso de ar-condicionado e ventiladores, que são grandes consumidores de energia. Manter as janelas abertas para permitir a circulação de ar ajuda a manter a casa fresca e agradável sem depender de eletrônicos.

