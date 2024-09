Passo a passo: libere seu FGTS bloqueado sem pagar a mais

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito do trabalhador que pode ser acessado em diversas situações, principalmente em caso de demissão sem justa causa.

O bloqueio pode ser um grande transtorno para os trabalhadores que precisam acessar seu saldo. Esse problema surge quando, por diversas razões, o recurso fica indisponível para saque, criando dificuldades financeiras.

Neste guia, vamos esclarecer as principais causas para o bloqueio do FGTS e como você pode resolver essa situação.

Você aprenderá as etapas necessárias para desbloquear e garantir o acesso ao seu dinheiro sem incorrer em custos adicionais.

(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Motivos comuns para o bloqueio do FGTS

Existem várias razões pelas quais o FGTS pode ser bloqueado. A principal delas é a adesão ao saque-aniversário. Neste caso, o saldo fica bloqueado por dois anos, impedindo o saque em caso de demissão durante esse período.

Outro motivo pode ser a solicitação de adiantamento do FGTS, uma espécie de empréstimo onde o saldo da conta serve como garantia. Até que a dívida seja totalmente quitada, o valor permanece retido.

Se o trabalhador for demitido por justa causa, não terá acesso devido à falta grave. Além disso, bloqueios judiciais podem ocorrer por pendências legais, como a falta de pagamento de pensão alimentícia. Compreender as razões do bloqueio é crucial para adotar as medidas corretas.

Como desbloquear o FGTS em diferentes situações

Bloqueio por Empréstimo: Se o bloqueio ocorrer devido a um empréstimo, a única solução é quitar a dívida. É recomendável entrar em contato com o banco que concedeu o empréstimo para negociar o pagamento. Após a quitação, o bloqueio será removido.

Bloqueio Judicial: Caso o bloqueio seja resultado de uma decisão judicial, como no caso de pensão alimentícia, a solução é pagar o valor devido. Em casos mais graves, a justiça pode até determinar a prisão do responsável pelo não pagamento. Regularizar a situação com a justiça é essencial para desbloquear.

Bloqueio por Adesão ao Saque-Aniversário: Para os que aderiram ao saque-aniversário, o bloqueio dura dois anos. Não há uma forma de antecipar o desbloqueio, e o trabalhador precisará esperar o término do período de bloqueio para acessar o saldo.

Quando é possível sacar o FGTS?

O FGTS pode ser sacado em diversas situações, além da demissão sem justa causa. Veja as condições que permitem o saque:

Amortização, Liquidação e Pagamento de Parcelas: Utilização do FGTS para amortizar ou liquidar dívidas.

Utilização do FGTS para amortizar ou liquidar dívidas. Demissão Sem Justa Causa: Saque total do valor acumulado e multa rescisória.

Saque total do valor acumulado e multa rescisória. FGTS Garantia Consignado: Quando o FGTS é utilizado como garantia para empréstimos consignados.

Quando o FGTS é utilizado como garantia para empréstimos consignados. Trabalhador com Saída Definitiva do Brasil: Saque quando o trabalhador deixa o país permanentemente.

Saque quando o trabalhador deixa o país permanentemente. Aposentadoria: Clique aqui para saber como sacar o FGTS nesse caso.

Clique aqui para saber como sacar o FGTS nesse caso. Calamidade: Saque em situações de calamidade pública.

Saque em situações de calamidade pública. Conta Inativa: Saque até R$ 80,00 para contas inativas.

Saque até R$ 80,00 para contas inativas. Contrato por Prazo Determinado: Saque em casos de rescisão de contrato por prazo determinado.

Saque em casos de rescisão de contrato por prazo determinado. Determinação Judicial: Saque por determinação judicial.

Saque por determinação judicial. Trabalhador Avulso: Saque para trabalhadores avulsos.

Saque para trabalhadores avulsos. Doenças Graves: Saque em casos de doenças graves.

Saque em casos de doenças graves. Órtese e Prótese: Saque para aquisição de órteses e próteses.

Saque para aquisição de órteses e próteses. Falecimento do Titular da Conta: Saque em caso de falecimento do titular.

Saque em caso de falecimento do titular. Rescisão por Acordo: Saque por rescisão de contrato de trabalho formalizada a partir de 11/11/2017.

Saque por rescisão de contrato de trabalho formalizada a partir de 11/11/2017. Rescisão por Culpa Recíproca ou Força Maior: Saque em casos de rescisão por culpa recíproca ou força maior.

Saque em casos de rescisão por culpa recíproca ou força maior. Trabalhador com Idade Igual ou Superior a 70 Anos: Saque para trabalhadores com 70 anos ou mais.

Formas de sacar o FGTS enquanto ainda está trabalhando

O FGTS foi criado principalmente para ser sacado em casos de perda de renda. No entanto, a Caixa Econômica Federal introduziu modalidades que permitem o acesso ao fundo mesmo enquanto o trabalhador está ativo. Essas modalidades incluem:

Saque Calamidade: Disponível em situações de emergência.

Disponível em situações de emergência. Saque para Trabalhadores com 70 Anos ou Mais: Permite o saque para trabalhadores com idade igual ou superior a 70 anos.

Permite o saque para trabalhadores com idade igual ou superior a 70 anos. Saque para Doenças Graves: Disponível para tratamento de doenças graves.

Disponível para tratamento de doenças graves. Saque para Órtese e Prótese: Permite a aquisição de órteses e próteses.

Permite a aquisição de órteses e próteses. FGTS Garantia Consignado: Utilização como garantia para empréstimos consignados.

Utilização como garantia para empréstimos consignados. Saque por Determinação Judicial: Quando há ordem judicial para o saque.

Quando há ordem judicial para o saque. Saque-Aniversário: Modalidade onde o trabalhador pode retirar uma parte anualmente, após aderir ao programa e manter o vínculo por pelo menos 25 meses.

Essas opções oferecem maior flexibilidade para os trabalhadores acessarem seus recursos do FGTS em diferentes situações, conforme suas necessidades.

