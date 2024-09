Eleições 2024: INSS esclarece sobre o voto como garantia de benefício social; entenda

Com as eleições de 2024 se aproximando, muitos aposentados e pensionistas estão cheios de dúvidas sobre a possibilidade de usar o voto como prova de vida para manter seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para esclarecer essas questões, o INSS publicou uma nota explicativa detalhando o que está sendo feito e quais são as perspectivas para essa modalidade de comprovação de vida.

Entenda se possível utilizar o voto na Eleições de 2024 para garantir o recebimento do benefício do INSS, em 2024

A importância da prova de vida do INSS hoje

A prova de vida é uma exigência anual obrigatória para todos os beneficiários do INSS, incluindo aposentados, pensionistas e pessoas que recebem auxílio do governo. O objetivo é evitar fraudes e garantir que apenas beneficiários vivos e aptos continuem recebendo seus pagamentos.

Até pouco tempo, essa comprovação de vida era realizada presencialmente, o que causava dificuldades, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida. No entanto, o INSS está buscando alternativas mais acessíveis e menos burocráticas, e uma delas pode ser o uso do voto.

O voto como prova de vida

Em 2022, o INSS emitiu a Portaria nº 1.408, que prevê o uso do voto como uma das formas de comprovação de vida.

Essa portaria permite que “atos, meios, informações ou bases de dados” sejam utilizados para confirmar a presença dos beneficiários, sendo o voto nas eleições uma dessas possibilidades.

Essa medida tem como objetivo simplificar o processo, permitindo que aposentados e pensionistas, especialmente os que enfrentam dificuldades de locomoção, possam comprovar que estão vivos sem precisar sair de casa.

Isso é feito por meio do cruzamento de dados entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o INSS.

Atrasos na implementação

Embora a portaria já esteja em vigor, a integração entre os sistemas do TSE e do INSS ainda não foi finalizada. Segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, o governo anterior não desenvolveu uma ferramenta tecnológica adequada para essa integração.

No entanto, ele afirma que o problema não é grave, já que o INSS tem outras formas de verificar a prova de vida dos beneficiários.

Mesmo com esse contratempo, o INSS planeja ter a tecnologia pronta até o primeiro semestre de 2025, permitindo que o voto seja finalmente utilizado como meio oficial de comprovação de vida.

Outras formas de prova de vida do INSS

Enquanto a integração com o TSE não ocorre, o INSS oferece diversas alternativas para a realização da prova de vida. Entre as opções disponíveis estão:

Comparecimento presencial nas agências do INSS ou uso de biometria em instituições parceiras.

Realização de empréstimos consignados com reconhecimento biométrico.

Atualizações no Cadastro Único (CADÚNICO) realizadas pelo responsável do grupo familiar.

Participação em atendimentos médicos, vacinação ou perícias, tanto presenciais quanto por telemedicina.

Emissão ou renovação de documentos oficiais, como carteira de identidade ou passaporte.

Declaração do Imposto de Renda, seja como titular ou dependente.

Essas alternativas visam garantir que todos os beneficiários consigam realizar a prova de vida de forma segura e eficaz, sem interrupções no pagamento de seus benefícios.

A prova de vida pelo aplicativo “Meu INSS”

Além das formas presenciais, os beneficiários também podem realizar a prova de vida pelo aplicativo “Meu INSS”, que está disponível para download em dispositivos Android e iOS.

O aplicativo oferece a praticidade de realizar o procedimento de casa, através de um smartphone, evitando deslocamentos desnecessários.

Essa opção é especialmente útil para aqueles que têm dificuldade de locomoção ou vivem em áreas distantes de agências bancárias e do INSS.

Além disso, caso o beneficiário esteja impossibilitado de fazer a comprovação por conta própria, ele pode nomear um procurador devidamente cadastrado para realizar o procedimento em seu nome.

Mudanças nos prazos

Em março de 2023, a Portaria MPS nº 723 alterou o período de contagem para a realização da prova de vida. Anteriormente, essa contagem começava a partir da data de aniversário do segurado.

Agora, ela tem início a partir da última atualização no benefício ou da última prova de vida realizada.

Outro ponto importante é que, até o fim de 2023, nenhum beneficiário terá seu pagamento suspenso por falta de comprovação de vida, o que dá mais tempo para que todos se adaptem às novas regras e formas de comprovação.

O que esperar para 2025

Com a previsão de conclusão da integração tecnológica em 2025, espera-se que o voto seja oficialmente aceito como prova de vida a partir das próximas eleições.

Até lá, o INSS continuará a oferecer as alternativas já disponíveis, garantindo que todos os beneficiários possam cumprir a exigência de forma simples e eficaz.

A adoção do voto como comprovação de vida é um avanço importante, pois simplifica a vida dos aposentados e pensionistas, ao mesmo tempo em que reforça a segurança contra fraudes no sistema previdenciário.