Faculdade abre inscrições para curso gratuito sobre Inteligência Artificial

A Faculdade XP acaba de abrir inscrições para um curso gratuito e exclusivo sobre Inteligência Artificial (IA), voltado para lideranças que desejam aprender a utilizar essa tecnologia de maneira estratégica em suas áreas de atuação.

O curso, em formato de imersão, acontecerá no final de setembro, com uma série de quatro vídeos conduzidos por nomes renomados no setor de tecnologia e inovação.

O objetivo principal dessa iniciativa é capacitar gestores e executivos de diversos segmentos, mostrando como a IA pode impulsionar a produtividade e auxiliar na tomada de decisões estratégicas dentro das empresas.

Ao utilizar a Inteligência Artificial de maneira eficiente, as lideranças podem conduzir transformações digitais de forma mais assertiva, integrando essa tecnologia aos seus times e operações diárias.

Um novo curso promete especializar, sem custo, pessoas que queiram dominar os conceitos da Inteligência Artificial – foto: noticiadamanha.com.br.

Nomes de peso à frente do curso

O curso será ministrado por grandes especialistas em Inteligência Artificial e tecnologia. Entre os palestrantes confirmados estão Gabriel Santos, vice-presidente de tecnologia da XP Inc., Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, Ana Claudia Plihal, diretora de Talentos do LinkedIn Brasil, Marco Seraphim, fundador da Boty e professor da Faculdade XP, e Rafael Coronel, fundador da Hootzpá.

Cada um dos palestrantes traz uma perspectiva única sobre o papel da IA no mundo dos negócios, abordando temas que vão desde a importância da liderança digital até o impacto da Inteligência Artificial no aumento da competitividade e produtividade.

Ao longo dos quatro dias, os inscritos terão a oportunidade de aprender diretamente com profissionais de empresas que são referência global na implementação de tecnologias disruptivas.

Detalhes do curso

A imersão será composta por quatro vídeos, que ficarão disponíveis no site oficial da Faculdade XP entre os dias 24 e 27 de setembro. Durante esse período, os participantes poderão assistir às aulas em qualquer horário, dentro do prazo estipulado, aproveitando o conteúdo de forma flexível e de acordo com sua agenda.

Além disso, cada aula será acompanhada de um formulário de presença. Os alunos que completarem a série de vídeos e preencherem todos os formulários terão direito a um certificado de participação, um diferencial que pode enriquecer o currículo e demonstrar conhecimento em uma das áreas mais inovadoras do mercado atual.

Programação completa

Confira a programação detalhada das aulas:

24 de setembro : Como a XP Inc. está utilizando a Inteligência Artificial para transformar os negócios. Palestrante: Gabriel Santos , vice-presidente de tecnologia da XP Inc.

: Como a XP Inc. está utilizando a para transformar os negócios. Palestrante: , vice-presidente de tecnologia da XP Inc. 25 de setembro : O líder como agente de transformação digital para acelerar os negócios. Palestrante: Tânia Cosentino , presidente da Microsoft Brasil.

: O líder como agente de transformação digital para acelerar os negócios. Palestrante: , presidente da Microsoft Brasil. 26 de setembro : IA e as competências que podem aumentar sua competitividade no mercado. Palestrante: Ana Claudia Plihal , diretora de Talentos do LinkedIn Brasil.

: IA e as competências que podem aumentar sua competitividade no mercado. Palestrante: , diretora de Talentos do LinkedIn Brasil. 27 de setembro: Como a Inteligência Artificial vai alavancar a produtividade das lideranças. Palestrantes: Marco Seraphim, fundador da Boty, e Rafael Coronel, fundador da Hootzpá.

O papel da IA na liderança estratégica

A Inteligência Artificial está cada vez mais presente no mundo corporativo, transformando processos, automatizando tarefas e otimizando a tomada de decisões.

Com isso, a demanda por líderes capacitados a compreender e aplicar essa tecnologia cresce rapidamente. Segundo os especialistas do curso, o conhecimento sobre IA é um diferencial competitivo que pode fazer a diferença em setores variados, desde o varejo até a indústria financeira.

Os conteúdos foram desenvolvidos para atender tanto profissionais que já têm contato com a Inteligência Artificial quanto aqueles que estão começando a explorar esse universo. O foco principal é proporcionar uma visão prática de como a tecnologia pode ser implementada nas organizações e como os gestores podem utilizá-la para potencializar os resultados de suas equipes.

Como se inscrever

As inscrições para o curso gratuito da Faculdade XP já estão abertas e podem ser feitas diretamente no site oficial da instituição. O curso é totalmente online, o que garante fácil acesso para todos os interessados, independentemente da localização.

Este é um momento imperdível para líderes que desejam se destacar no mercado e entender as ferramentas que irão moldar o futuro das empresas.

Não perca a chance de participar dessa imersão executiva e adquirir conhecimentos que podem transformar a maneira como você lidera e toma decisões estratégicas.

Para mais informações sobre o conteúdo, palestrantes e inscrições, basta acessar o site da Faculdade XP e garantir sua vaga.