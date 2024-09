Dentran oferece carteira de moto 100% de graça e também oferece a habilitação na categoria B; aproveite

O Detran oferece habilitação gratuita para motos e carros. Veja quem pode participar e os estados que fazem parte do programa CNH Social.

Você já ouviu falar do programa CNH Social? Trata-se de uma excelente oportunidade para quem deseja obter a carteira de habilitação sem custos.

Em síntese, o programa oferece a chance de tirar a carteira de moto (categoria A) ou a habilitação para carros (categoria B) sem pagar taxas, exames médicos ou as aulas práticas.

A saber, o objetivo principal é democratizar o acesso à mobilidade e incluir cidadãos de baixa renda no trânsito de maneira legal e segura. A seguir, veja como participar!

A CNH Social permite tirar carteira de moto ou carro sem custos. Confira os critérios para se inscrever e os benefícios disponíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é a CNH Social?

A CNH Social é uma iniciativa desenvolvida pelos governos estaduais, em parceria com o Detran, que oferece a emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação para quem não tem condições financeiras de pagar pelo processo de habilitação.

Esse projeto também é conhecido como CNH Popular e permite que novos motoristas obtenham a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), sem qualquer custo com taxas de inscrição, aulas, provas ou exames médicos.

Além disso, o programa não se limita à primeira habilitação. Quem já possui a categoria B pode utilizar o benefício para adicionar categorias como C (veículos de carga) ou D (veículos de passageiros), expandindo as possibilidades profissionais.

Quais os benefícios da CNH Social?

Quem tem direito ao Programa CNH Social pode contar com uma série de benefícios, incluindo:

Primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro) ;

; Adição da categoria A ou B para quem já tem uma das habilitações;

para quem já tem uma das habilitações; Possibilidade de adicionar as categorias C e D após obter a categoria B.

Quem pode se inscrever na CNH Social?

Entretanto, para participar do programa CNH Social, é necessário atender a alguns critérios específicos, que variam de estado para estado, mas seguem diretrizes básicas. Os principais requisitos incluem:

Ter 18 anos ou mais ;

; Saber ler e escrever ;

; Ter os documentos RG e CPF atualizados;

atualizados; Comprovar renda familiar de até dois salários mínimos;

de até dois salários mínimos; Ser inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) ou em outros programas sociais do governo;

ou em outros programas sociais do governo; Ser residente do estado em que está solicitando a CNH Social;

Estar desempregado ou sem vínculo empregatício formal (regime CLT).

Atendendo a esses critérios, qualquer pessoa pode se inscrever no programa e ter acesso à habilitação gratuita, que pode abrir novas portas no mercado de trabalho.

Como conseguir a carteira de moto ou carro gratuita pelo Detran?

O processo para obter a CNH Social é simples e geralmente realizado online, diretamente no site do Detran do estado participante. Veja as etapas principais:

Acesse o site do Detran do seu estado e procure pela seção dedicada à CNH Social ;

do seu estado e procure pela seção dedicada à ; Preencha o formulário de inscrição com todas as informações solicitadas, como dados pessoais e comprovante de renda;

com todas as informações solicitadas, como dados pessoais e comprovante de renda; Anexe os documentos necessários , como comprovante de residência, RG e CPF;

, como comprovante de residência, RG e CPF; Após o envio, sua inscrição será analisada, e, se aprovada, você será convocado para iniciar o processo de obtenção da carteira.

O processo de análise pode demorar um pouco, mas uma vez aprovado, o candidato será informado sobre os próximos passos, como a matrícula nas aulas teóricas e práticas.

Quais estados fazem parte do programa?

Atualmente, a CNH Social é implementada em diversos estados brasileiros, oferecendo uma excelente oportunidade para aqueles que atendem aos requisitos. Confira abaixo os estados que participam do programa:

Acre – Programa CNH Social;

– Programa CNH Social; Alagoas – Programa CNH Social;

– Programa CNH Social; Amapá – Programa CNH Gratuita;

– Programa CNH Gratuita; Amazonas – Programa CNH Social;

– Programa CNH Social; Ceará – Programa CNH Popular;

– Programa CNH Popular; Distrito Federal – Programa Habilitação Social;

– Programa Habilitação Social; Espírito Santo – Programa CNH Social;

– Programa CNH Social; Goiás – Programa CNH Social;

– Programa CNH Social; Maranhão – Programa CNH Jovem;

– Programa CNH Jovem; Mato Grosso do Sul – Programa CNH MS Social;

– Programa CNH MS Social; Pará – Programa CNH Pai D’égua;

– Programa CNH Pai D’égua; Paraíba – Programa Habilitação Social;

– Programa Habilitação Social; Pernambuco – Programa CNH Popular;

– Programa CNH Popular; Rio Grande do Norte – Programa CNH Social;

– Programa CNH Social; Rondônia – Programa Habilitação Social (via SEST SENAT);

– Programa Habilitação Social (via SEST SENAT); Roraima – Programa CNH Cidadã;

– Programa CNH Cidadã; Sergipe – Programa Habilitação Social.

Embora muitos estados ofereçam o programa, há regiões onde a CNH Social ainda não está disponível, como São Paulo e Bahia. Esses estados têm alta demanda, mas, até o momento, não oferecem esse benefício.

