WhatsApp ainda melhor: 7 ajustes que todos os usuários deveriam fazer

Melhorias no WhatsApp podem otimizar sua experiência e aumentar sua segurança. Veja sete ajustes essenciais que todos os usuários deveriam fazer no aplicativo.

Atualmente, o WhatsApp oferece diversas funções que podem melhorar a experiência de uso e até proteger os usuários contra golpes online.

Algumas configurações simples permitem que o app seja ainda mais eficiente, proporcionando mais privacidade e evitando problemas comuns, como o armazenamento cheio por conta do download automático de mídias.

Sabendo disso, resolvemos trazer sete ajustes essenciais que todo usuário deveria fazer para otimizar o uso do WhatsApp. Confira a seguir.

7 ajustes que todos os usuários do WhatsApp deveriam fazer

Veja:

1. Desativar o download automático de mídias

Para começar, uma das funções mais úteis para liberar espaço no celular é a desativação do download automático de fotos e vídeos recebidos.

Quando o download automático está ativado, o armazenamento pode se encher rapidamente com os arquivos compartilhados em grupos. Para desativar essa função, siga os passos abaixo:

Vá em Configurações no WhatsApp;

no WhatsApp; Selecione Armazenamento e dados ;

; Acesse as abas de Fotos , Áudio , Vídeos e Documentos ;

, , e ; Escolha a opção Nunca para cada uma dessas categorias.

Dessa forma, será necessário clicar manualmente em cada mídia para realizar o download.

2. Ativar backup automático das conversas

Outro ajuste essencial é a ativação do backup automático das conversas. Isso é fundamental para garantir que, caso o celular seja perdido ou roubado, todas as mensagens possam ser recuperadas. Para ativar o backup, siga estas etapas:

Abra Configurações e clique em Conversas ;

e clique em ; Selecione Backup de conversas ;

; Toque em Backup automático ;

; Defina a periodicidade do backup: diário, semanal ou mensal.

3. Limitar quem pode ver sua foto de perfil

Além disso, uma medida importante para proteger sua privacidade e evitar fraudes é permitir que apenas os contatos vejam sua foto de perfil.

Isso impede que desconhecidos usem sua foto para golpes, como o popular golpe de clonagem de WhatsApp. Para configurar essa função:

Acesse Configurações ;

; Clique em Privacidade ;

; Selecione Foto do perfil ;

; Escolha a opção Meus contatos.

4. Desativar “Online” e “Visto por último”

Para quem busca ainda mais privacidade, é possível desativar os indicativos de “Online” e “Visto por último” no WhatsApp.

Assim, os contatos não saberão quando você esteve online ou quando leu as mensagens. Para fazer esse ajuste:

Vá até Configurações ;

; Toque em Privacidade ;

; Selecione Visto por último e online ;

; Escolha as opções Ninguém e Mesmo que ‘visto por último’.

5. Proteger seu endereço de IP

Além de privacidade nas mensagens, o WhatsApp permite proteger o endereço de IP durante ligações feitas pelo aplicativo. Isso evita que terceiros rastreiem sua localização através das chamadas. Para ativar essa proteção:

Vá até Configurações ;

; Clique em Privacidade ;

; Selecione Configurações avançadas ;

; Ative a opção Proteger endereço de IP nas ligações.

6. Configurar notificações personalizadas

Outro ajuste interessante é a personalização das notificações do WhatsApp. Com esse recurso, é possível definir sons diferentes para cada tipo de notificação e ajustar como elas aparecem no celular. Para configurar as notificações:

Acesse Configurações no app;

no app; Selecione Notificações ;

; Personalize o som e a forma como as notificações são exibidas.

7. Enviar fotos em alta qualidade

Finalmente, o WhatsApp agora permite enviar fotos em alta qualidade (HD) sem perder resolução. Antes, ao enviar imagens, o app reduzia a qualidade para acelerar o envio. Agora, para enviar fotos em HD, basta:

Selecionar a foto para envio;

Clicar no ícone HD que aparece no topo da tela;

que aparece no topo da tela; Escolher a opção Qualidade em alta definição.

