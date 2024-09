Auxílio-doença complicou! 55% dos beneficiários foram afetados pelo pente-fino

Pente-fino no Auxílio-Doença Afeta 55% dos beneficiários e gera preocupações

O pente-fino realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no auxílio-doença continua a gerar impacto significativo entre os segurados. Até o momento, mais de 50% dos beneficiários que passaram pela revisão perderam o benefício. Com a previsão de cortes adicionais nos próximos anos, a situação preocupa os trabalhadores e aposentados que dependem desse auxílio.

Desde julho, o INSS revisa intensivamente os auxílios-doença para identificar irregularidades e reduzir os gastos públicos. Dos 238 mil benefícios analisados, 55% foram cancelados, gerando preocupação entre os segurados. A medida intensifica a incerteza em um cenário econômico difícil.

O pente-fino faz parte de uma política de austeridade fiscal do governo, que busca reduzir os gastos públicos e equilibrar as contas da Previdência Social. Segundo especialistas, essa revisão será contínua e se estenderá pelos próximos anos, com a possibilidade de alcançar outros benefícios, como as aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Corte nos gastos públicos: Meta de economia para 2025

O governo federal está determinado a reduzir as despesas públicas, e o pente-fino no auxílio-doença é uma das medidas adotadas para alcançar essa meta. De acordo com o secretário do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), Adroaldo da Cunha Portal, a revisão dos benefícios faz parte de um esforço mais amplo para ajustar as contas do país.

A meta é economizar R$ 2,9 bilhões apenas neste ano, e até 2025, o governo pretende cortar R$ 25,9 bilhões dos cofres públicos.

As revisões são essenciais para o controle fiscal, mas para muitos beneficiários significam a perda de uma renda vital. Trabalhadores que dependem do auxílio-doença enfrentam grande apreensão, pois sem o benefício podem enfrentar sérias dificuldades financeiras.

Como funciona o pente-fino no Auxílio-Doença

A ação visa verificar se os beneficiários do auxílio-doença ainda cumprem os critérios exigidos. Os principais motivos para cancelamento incluem o retorno ao trabalho e perícias médicas desatualizadas há mais de seis meses. A revisão busca eliminar irregularidades nesses casos.

Os beneficiários são convocados para passar por uma nova perícia médica, que visa avaliar se ainda há incapacidade para o trabalho. As convocações podem ser feitas por meio de correspondência, pelo site Meu INSS ou até mesmo pelas redes bancárias. O não comparecimento à perícia no prazo estipulado pode resultar no cancelamento automático do benefício.

Segundo especialistas, até o final deste ano, o governo espera revisar cerca de 800 mil benefícios, como parte dessa ampla reavaliação. O processo do pente-fino, tem como base o cruzamento de dados e o uso de ferramentas digitais, o que possibilita a identificação de possíveis irregularidades de forma mais rápida e eficiente.

Benefícios sob revisão: o que esperar para 2025

Além do auxílio-doença, outros benefícios previdenciários também estão na mira das revisões. O Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, também passa por uma reavaliação criteriosa. A expectativa é de que novos cortes sejam realizados nos próximos meses.

Para 2025, o cenário não é menos preocupante. O governo já anunciou que, além do auxílio-doença, as aposentadorias também devem passar por um processo de revisão. Isso faz parte do plano de ajuste fiscal, que visa reduzir o déficit da Previdência e garantir a sustentabilidade do sistema a longo prazo.

O que fazer para não perder o Benefício

Para evitar o cancelamento do auxílio-doença, é essencial manter os dados atualizados no INSS e atender às convocações de perícia médica. Levar a documentação necessária, como laudos e exames, é crucial para comprovar a incapacidade de trabalho e garantir a continuidade do benefício.

Manter um acompanhamento médico regular também é essencial, pois a perícia do INSS baseia-se nas informações fornecidas pelos profissionais de saúde. Documentos médicos recentes aumentam as chances de o benefício ser mantido.

Outro ponto importante é estar atento às comunicações do INSS. Muitas convocações são enviadas por meio de correspondência ou pelo sistema online, e o não comparecimento pode resultar na perda do benefício. Por isso, é crucial monitorar o status do benefício regularmente, seja pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS.

