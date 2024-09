Como o pedágio automático pode gerar multas ao motorista? Cuidado

O uso de tags de pedágio, um pequeno adesivo instalado no para-brisa do veículo, tem se tornado cada vez mais comum nas rodovias brasileiras. Esse dispositivo permite o pagamento automático em pedágios e estacionamentos, facilitando a passagem dos motoristas sem a necessidade de parar.

Entre as empresas que oferecem esse serviço estão Sem Parar, Tag Itaú, C6 Tag, NuTag, Taggy e Veloe. No entanto, mesmo com toda a praticidade proporcionada, os usuários devem ficar atentos, pois o uso das tags pode gerar multas em caso de falhas no sistema.

Descubra uma multa que muitas pessoas não conhecem, mas que pode acontecer ao utilizar o pedágio automático pelo país – foto: noticiadamanha.com.br.

Como ocorrem as multas relacionadas à tag de pedágio?

As multas por evasão de pedágio acontecem quando o pagamento não é registrado corretamente pelo sistema da concessionária.

Isso pode ocorrer por diferentes motivos, como falhas de comunicação entre o dispositivo e a cancela, saldo insuficiente na conta vinculada à tag ou até mesmo problemas técnicos no sistema da própria concessionária.

Quando o pagamento não é processado, a evasão é registrada, o que pode resultar em penalidades. Normalmente, essas multas são aplicadas por fiscais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou por meio de videomonitoramento das concessionárias.

Como evitar essas multas?

Para evitar surpresas desagradáveis, é importante que o motorista sempre verifique o saldo da conta associada à sua tag, além de garantir que o adesivo esteja bem posicionado e funcionando corretamente.

Verificações periódicas no aplicativo ou site da empresa fornecedora da tag também podem ajudar a identificar qualquer problema técnico com antecedência. Além disso, ao passar pelo pedágio, observe se a cancela está abrindo sem dificuldades.

Você precisa saber disso ainda hoje:

O que fazer se receber uma multa por evasão de pedágio?

Receber uma multa por evasão de pedágio pode gerar bastante estresse, mas o motorista tem o direito de recorrer.

O primeiro passo é entrar em contato com a concessionária da rodovia onde a multa foi aplicada para confirmar a infração e entender o que ocorreu. Se o motorista desejar contestar a multa, ele deverá reunir a documentação necessária, como comprovantes de pagamento ou relatórios de falha no sistema.

Os recursos para multas em rodovias federais devem ser enviados à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Já para rodovias estaduais ou municipais, o recurso deve ser apresentado ao órgão responsável pela autuação.

É fundamental seguir os prazos e as orientações descritas na notificação para evitar problemas adicionais.

O pagamento automático de pedágios trouxe maior comodidade aos motoristas, mas é preciso ficar atento para não ser surpreendido por falhas técnicas e multas inesperadas.

Manter o saldo em dia e realizar manutenções preventivas são medidas essenciais para evitar transtornos. Caso o problema ocorra, o motorista tem o direito de recorrer e corrigir a situação rapidamente.