Bolsa Família: novo pagamento cai antes da data prevista? Quais CPFs receberão

Em setembro, alguns beneficiários do Bolsa Família terão o pagamento antecipado, sem a necessidade de seguir o calendário regular baseado no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Essa antecipação vai beneficiar moradores de determinadas localidades, proporcionando o acesso ao auxílio de maneira mais rápida. Entre as regiões contempladas estão cidades do Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná e Roraima.

Calendário regular de pagamentos

Para os demais beneficiários, que não residem nas cidades com antecipação, o cronograma segue o fluxo habitual. As datas de pagamento estão escalonadas entre os dias 17 e 30 de setembro, conforme o dígito final do NIS.

O valor mínimo permanece em R$ 600, e estima-se que aproximadamente 20,7 milhões de pessoas sejam atendidas neste ciclo de pagamentos.

Confira as datas para cada dígito final do NIS:

NIS 1: 17 de setembro (terça-feira)

NIS 2: 18 de setembro (quarta-feira)

NIS 3: 19 de setembro (quinta-feira)

NIS 4: 20 de setembro (sexta-feira)

NIS 5: 23 de setembro (segunda-feira)

NIS 6: 24 de setembro (terça-feira)

NIS 7: 25 de setembro (quarta-feira)

NIS 8: 26 de setembro (quinta-feira)

NIS 9: 27 de setembro (sexta-feira)

NIS 0: 30 de setembro (segunda-feira)

Vale lembrar que, para os beneficiários que recebem na segunda-feira, o valor é creditado no sábado anterior, mas só pode ser acessado via aplicativo Caixa Tem.

Antecipação do Bolsa Família

A antecipação dos pagamentos ocorre em várias regiões. No Rio Grande do Sul, todas as 497 cidades terão acesso ao benefício a partir de 17 de setembro, mesmo dia da primeira liberação.

Além disso, as 62 cidades do Amazonas também estão incluídas no cronograma antecipado. No Paraná, as cidades de Goioerê, Peabiru e São Miguel do Iguaçu serão contempladas. Já em Roraima, os municípios de Amajari, Alto Alegre, Caracaraí e Mucajaí receberão o Bolsa Família antecipadamente.

Você precisa saber também:

Cancelamento do auxílio gás

Outro ponto importante para os beneficiários é que, em setembro, o pagamento do vale-gás, no valor de R$ 102, não será realizado. Cerca de 5,8 milhões de pessoas deixarão de receber esse adicional neste mês, mas o pagamento será retomado em outubro para o grupo contemplado.

Componentes do Bolsa Família:

O valor base do Bolsa Família é de R$ 600, mas pode ser acrescido de pagamentos adicionais. Famílias com crianças até 6 anos recebem um acréscimo de R$ 150.

Há também o benefício variável familiar nutriz, que garante seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês com até seis meses. Além disso, famílias com gestantes ou filhos de 7 a 18 anos recebem um adicional de R$ 50.

Com todas essas informações, é essencial que os beneficiários estejam atentos às mudanças e consultem o aplicativo Caixa Tem para acompanhar os valores e datas de pagamento.