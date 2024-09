Resolvido! Quanto custa abrir um MEI e obter um CNPJ em 2024?

Abrir uma empresa no Brasil pode ser um processo relativamente simples, mas envolve alguns custos. Para microempreendedores individuais (MEIs), a abertura é gratuita, mas para outros tipos de empresa, como microempresas, os custos podem variar bastante, dependendo do estado e dos serviços necessários.

Esses valores podem oscilar entre R$ 500,00 e R$ 3.000,00, de acordo com a localização e os requisitos específicos.

Chegou a hora de abrir um MEI, mas tem receio do valor que o processo envolve? Então descubra todos os detalhes a partir de agora – foto: noticiadamanha.com.br.

Custos para abrir uma empresa em grandes cidades

Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, os custos são variados. Em São Paulo, por exemplo, a taxa de registro na Junta Comercial gira em torno de R$ 195,28. Já no Rio de Janeiro, esse valor pode chegar a R$ 439,00, e as licenças municipais podem variar bastante.

Em São Paulo, essa licença custa em média R$ 195,38, mas no Rio, pode chegar até a R$ 1.026,00. Para uma microempresa, os custos totais de abertura em São Paulo são aproximadamente R$ 390,66. Em Curitiba, o valor é de R$ 246,49, enquanto no Rio de Janeiro, chega a R$ 1.465,00.

Vantagens do MEI

Para quem se enquadra no perfil de Microempreendedor Individual (MEI), uma boa notícia é que o processo de abertura é totalmente gratuito. Não há cobrança de taxas para registro, e a obtenção do CNPJ é facilitada, permitindo que pequenos empresários formalizem seus negócios com facilidade.

Contudo, é importante ressaltar que, mesmo sem custo inicial, o MEI precisa pagar mensalmente o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), com valores que variam entre R$ 65 e R$ 70, dependendo da atividade.

Você precisa saber disso ainda hoje:

Fatores que afetam os custos de abertura

Os custos de abertura de uma empresa podem variar de acordo com o tipo de atividade, localização e tamanho do imóvel. Além das taxas de registro e licenciamento, podem haver despesas extras, como taxas de vigilância sanitária ou do Corpo de Bombeiros, exigidas pela prefeitura.

Outros gastos importantes incluem honorários do contador, taxas de registro, licenciamento e o certificado digital, que custa entre R$ 170 e R$ 250.

Certificado digital e capital social

O certificado digital é essencial para a emissão de notas fiscais eletrônicas e para garantir a autenticidade das transações online da empresa.

Além disso, o capital social, que é o valor inicial necessário para começar as operações da empresa, também precisa ser considerado. Embora o valor recomendado seja de R$ 1.000, ele pode variar conforme o tipo de negócio.

Embora o processo de abertura de MEI seja gratuito, abrir outros tipos de empresas pode envolver custos consideráveis. Empresas como a Contabilizei oferecem serviços de abertura gratuitos em algumas situações, o que pode ser uma ótima alternativa para novos empreendedores.

Avaliar esses custos e se planejar financeiramente é essencial para garantir um início de negócio bem-sucedido em 2024.