Pioneiro! PicPay lança serviço inédito e cai nas graças dos clientes

PicPay lança serviço inovador de portabilidade de salário com vantagens exclusivas. Entenda como a novidade facilita a vida financeira dos usuários de forma simples e rápida.

O mercado financeiro digital no Brasil está cada vez mais competitivo, e o PicPay tem se destacado como uma das principais instituições a oferecer soluções inovadoras que facilitam a vida dos seus usuários.

Com a introdução de novos serviços, a empresa continua a expandir suas funcionalidades, buscando sempre agregar valor à experiência de seus clientes.

Agora, o PicPay lança um serviço inédito, que promete transformar a forma como os usuários gerenciam suas finanças.

O novo serviço de portabilidade de salário do PicPay já está disponível. Veja como ele pode transformar a maneira de gerenciar suas finanças no aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Qual é o novo serviço lançado pelo PicPay?

A nova funcionalidade permite que os trabalhadores realizem portabilidade de salário de maneira mais simples e rápida, sem a necessidade de fornecer informações complicadas, como o CNPJ do empregador.

Em suma, isso garante mais praticidade para quem busca controlar suas finanças de maneira eficiente, optando pela instituição que oferece melhores condições e vantagens.

O PicPay, como pioneiro nessa tecnologia, quer facilitar esse processo e já tem conquistado a confiança de seus milhões de usuários.

Com essa iniciativa, o PicPay reafirma sua posição como um dos líderes do Open Finance no Brasil, uma agenda regulatória que visa aumentar a transparência e competitividade no setor bancário.

Saiba também:

O que é a portabilidade de salário via Open Finance?

A portabilidade de salário via Open Finance é uma solução desenvolvida para permitir que os trabalhadores transfiram seus salários para o banco de sua preferência de forma rápida e sem complicações.

O PicPay é a primeira instituição no Brasil a oferecer esse serviço de maneira integrada ao Open Finance, o que significa que o usuário não precisa informar dados adicionais, como o CNPJ da empresa, para realizar a portabilidade. Isso elimina barreiras comuns no processo e facilita o acesso a uma gestão financeira mais personalizada.

Além de ser uma opção extremamente prática, o Open Finance garante que as informações do usuário sejam compartilhadas de forma segura entre instituições financeiras, permitindo uma experiência mais fluida e eficiente.

Para os clientes que já possuem consentimento ativo no PicPay, o processo pode ser concluído em apenas três cliques, tornando o serviço rápido e acessível a todos.

Quais são as vantagens de usar o serviço de portabilidade do PicPay?

O PicPay não apenas facilita o processo de portabilidade, como também oferece uma série de benefícios para os usuários que optam por essa funcionalidade. Entre as principais vantagens, estão:

Rendimento de 105% do CDI para os saldos disponíveis na conta;

para os saldos disponíveis na conta; Isenção de anuidade para os cartões Black e Platinum;

para os cartões Black e Platinum; Melhor análise de crédito , permitindo acesso a empréstimos e outras facilidades financeiras;

, permitindo acesso a empréstimos e outras facilidades financeiras; Participação em campanhas exclusivas com prêmios e vantagens especiais.

Como solicitar a portabilidade de salário no PicPay?

Solicitar a portabilidade de salário no PicPay é um processo simples e pode ser feito diretamente pelo aplicativo. Veja como:

Na tela inicial do aplicativo, toque em “Buscar” e pesquise por “Portabilidade de salário” ;

e pesquise por ; Em seguida, toque em “Trazer Salário” ;

; Confirme os dados e aguarde a aprovação.

Em poucos minutos, o processo será finalizado e você poderá começar a aproveitar todas as vantagens oferecidas pelo PicPay.

Saiba também: Revelamos como aprovar crédito de financiamento da sua casa ou apartamento até dezembro de 2024