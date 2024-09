Nova decisão sobre empréstimo do INSS: brasileiros com CPF na lista podem pedir mais fácil

A partir de 2 de janeiro de 2025, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão solicitar crédito consignado logo nos primeiros 90 dias após a concessão do benefício.

Essa mudança flexibiliza uma restrição que vigorava desde 2022, trazendo mais opções para quem precisa de crédito logo após a aposentadoria ou o recebimento de pensão. Entretanto, durante esse período inicial, não será permitido realizar a portabilidade para outros bancos.

INSS flexibiliza concessão de crédito consignado a partir de 2025 e mais pessoas poderão solicitar o dinheiro – foto: noticiadamanha.com.br.

Mudanças nas regras de consignado do INSS

Atualmente, os beneficiários do INSS não podem contratar crédito consignado nos primeiros três meses após o início do recebimento do benefício.

Com a nova regra, essa restrição será flexibilizada. O crédito poderá ser solicitado, mas apenas na instituição bancária em que o segurado recebe seu benefício. A portabilidade, ou seja, a possibilidade de transferir a dívida para outro banco com melhores condições de juros, só estará disponível a partir do 91º dia.

Essa alteração foi formalizada em uma Instrução Normativa publicada pelo INSS no final de agosto de 2024.

A nova regra visa dar mais liberdade para os segurados acessarem crédito, mas com a devida proteção contra o assédio de outras instituições financeiras, que frequentemente abordam os recém-aposentados oferecendo empréstimos.

Proteção ao segurado contra fraudes

Um dos principais objetivos da flexibilização é garantir que o segurado tenha acesso ao crédito de maneira segura, minimizando riscos de fraudes e assédio por parte de bancos e financeiras.

Durante os primeiros três meses, o crédito só pode ser liberado no banco onde o aposentado ou pensionista recebe seu benefício, evitando a ação de outras instituições que possam tentar oferecer empréstimos em condições desfavoráveis.

O INSS reforçou, em nota oficial, que essa medida protege os segurados de pressões e propostas agressivas. Nos três primeiros meses, o aposentado poderá avaliar com calma suas opções de crédito sem ser bombardeado por ofertas de diversos bancos, que muitas vezes podem confundir o beneficiário.

Você precisa saber também:

Procedimento para desbloqueio do crédito do INSS

Para solicitar o desbloqueio do crédito consignado, o beneficiário deve seguir o procedimento através do aplicativo Meu INSS, que é acessado utilizando uma conta do Portal Gov.br.

Ao fazer o login, o segurado deve buscar a palavra “empréstimo” e seguir as orientações para desbloquear a operação. Esse processo, adotado desde 2018, visa garantir mais segurança na autorização do desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento.

Outra importante mudança prevista na nova Instrução Normativa é a restrição de que procuradores de aposentados ou pensionistas não poderão mais autorizar o desbloqueio de crédito consignado em nome do titular.

Caso o beneficiário deseje que seu representante legal faça essa operação, será necessário apresentar um “instrumento de mandato público”, que é uma procuração formalizada em cartório, permitindo ao procurador realizar a solicitação.

Essa medida visa dificultar ações fraudulentas, evitando que terceiros possam contratar empréstimos indevidos em nome dos segurados.

O INSS recomenda que os beneficiários mantenham sempre o bloqueio para operações de crédito, liberando-o apenas quando for estritamente necessário e após leitura cuidadosa de todas as condições do empréstimo.

Leilão da folha de pagamento e benefícios do crédito

É importante lembrar que os bancos que realizam o pagamento das aposentadorias, pensões e auxílios do INSS são escolhidos por meio de um processo de leilão.

Esse processo ocorre a cada cinco anos, sendo feito por estados ou regiões. Com isso, a instituição que vencer a concorrência em determinada área será responsável pelo pagamento dos benefícios, além de oferecer crédito consignado.

O crédito consignado, muito popular entre aposentados e pensionistas, possui uma das taxas de juros mais baixas do mercado, já que o desconto das parcelas é feito diretamente na folha de pagamento. Essa segurança para os bancos permite que ofereçam condições mais vantajosas, o que torna o empréstimo consignado uma opção atraente para quem precisa de dinheiro rápido.

Cuidados com o crédito consignado do INSS

Apesar das vantagens, o INSS alerta que é fundamental que os segurados tenham cautela ao contratar um crédito consignado.

É importante que o empréstimo seja feito apenas quando houver real necessidade, e o valor das parcelas deve ser compatível com o orçamento do beneficiário, evitando o endividamento excessivo.

Além disso, os aposentados e pensionistas devem estar atentos a possíveis fraudes, como a contratação de empréstimos sem a autorização do titular.

Nesse sentido, o bloqueio preventivo do crédito consignado é uma medida eficaz para garantir maior segurança.

A flexibilização das regras para o crédito consignado traz mais liberdade para os segurados do INSS a partir de 2025.

Com a possibilidade de contratar empréstimos nos primeiros 90 dias após a concessão do benefício, os aposentados e pensionistas terão acesso mais rápido ao crédito. Entretanto, as medidas de proteção contra fraudes e o assédio de instituições financeiras garantem que o processo seja feito de forma segura e consciente, sem comprometer o bem-estar financeiro dos beneficiários.