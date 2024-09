Confirmada a “pior” notícia sobre o 13º do Bolsa Família até dezembro

Milhares de beneficiários do Bolsa Família aguardavam ansiosamente por notícias sobre um possível pagamento do 13º salário neste ano. No entanto, um anúncio recente surpreendeu a todos: não haverá o tão esperado abono extra em 2024.

Apesar das expectativas, o governo federal informou que o programa social, voltado para famílias em situação de vulnerabilidade financeira, não contemplará esse benefício adicional.

Bolsa Família terá 13º salário em 2024? Entenda qual é a notícia nova e o que afirma governo sobre o assunto – foto: noticiadamanha.com.br.

Expectativas para o “novo” 13º do Bolsa Família

A ideia de um 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família circulava há algum tempo, especialmente após um pagamento excepcional feito em 2019. Desde então, muitos segurados esperavam que o benefício fosse incorporado de forma permanente.

Afinal, qualquer dinheiro extra é de grande importância para as famílias que dependem do programa, principalmente em épocas como o fim do ano, quando os gastos costumam aumentar.

Contudo, durante uma entrevista recente, o Ministro Wellington Dias esclareceu a situação e frustrou as expectativas dos beneficiários. Segundo ele, o Bolsa Família, assim como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), faz parte da rede de proteção social e não deve ser confundido com um salário.

“Esses programas não são contributivos, ou seja, não há 13º. O que paga esses benefícios são os impostos arrecadados pela sociedade”, explicou o ministro.

Você precisa saber disso:

Estados podem complementar o benefício

Apesar da decisão do governo federal, o Ministro Wellington Dias destacou que estados e municípios têm a autonomia de oferecer complementações financeiras aos beneficiários do Bolsa Família. Em alguns casos, governos locais já instituíram abonos natalinos ou outros tipos de auxílio adicional no fim do ano.

Um exemplo notável é o estado de Pernambuco, que, desde 2019, conta com uma lei estadual que prevê o pagamento de um adicional de fim de ano para os beneficiários de programas sociais do governo federal. Esse pagamento extra já faz parte da política pública estadual e beneficia milhares de famílias em situação de vulnerabilidade.

Além de Pernambuco, a Paraíba também adotou uma medida semelhante. Em outubro deste ano, o governo paraibano instituiu, por meio de uma lei estadual, o pagamento de um complemento financeiro aos beneficiários do Bolsa Família.

Essas iniciativas demonstram que, embora o governo federal não tenha instituído o 13º, alguns estados estão buscando formas de oferecer um suporte extra a suas populações.

Complemento depende de decisão estadual

A possibilidade de um pagamento extra no fim do ano, portanto, dependerá das decisões tomadas pelos governos estaduais ou municipais. Vale lembrar que essas iniciativas variam de acordo com as condições financeiras e prioridades de cada estado ou cidade.

Nem todos os beneficiários do Bolsa Família no país terão acesso ao abono natalino, o que pode gerar desigualdades regionais.

O professor Jefferson, dono do canal “Canal do Jeffinho” no YouTube, trouxe à tona essa questão em uma entrevista com o ministro. Ele destacou que essa complementação é algo exclusivo de alguns estados, e não uma regra geral.

Ou seja, enquanto uns beneficiários poderão contar com esse alívio financeiro extra, outros não terão a mesma sorte, dependendo das políticas locais.

Pagamento do Bolsa Família em setembro

Enquanto o 13º salário não será realidade para muitos beneficiários, o pagamento regular do Bolsa Família segue o calendário habitual. Em setembro, as datas de depósito são organizadas de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada segurado. O cronograma é o seguinte:

NIS final 1: 18 de setembro

NIS final 2: 19 de setembro

NIS final 3: 20 de setembro

NIS final 4: 21 de setembro

NIS final 5: 22 de setembro

NIS final 6: 25 de setembro

NIS final 7: 26 de setembro

NIS final 8: 27 de setembro

NIS final 9: 28 de setembro

NIS final 0: 29 de setembro

Vale lembrar que os pagamentos são feitos em dias úteis, e o calendário segue rigorosamente a ordem dos números finais do NIS. Aos beneficiários, é importante ficar atento às datas para não perder o prazo de saque.

Embora o 13º salário do Bolsa Família não vá ser pago em 2024, os beneficiários ainda têm a chance de receber complementos de fim de ano, dependendo da iniciativa de seus estados ou municípios. Essas medidas são essenciais para oferecer um alívio financeiro às famílias que mais precisam, especialmente em momentos de maior demanda por recursos, como o período natalino.

Mesmo sem a garantia de um abono extra nacional, os segurados devem ficar atentos às possibilidades locais e ao calendário de pagamentos regulares.