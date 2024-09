Imperdível! INSS aprova 1280 vagas para novos inscritos no BPC ainda esse mês

INSS abre 1.280 vagas para novos beneficiários do BPC em setembro: veja como participar

Em setembro de 2024, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está oferecendo uma oportunidade imperdível para quem deseja solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Serão disponibilizadas 1.280 vagas em mutirões de atendimento nas agências da Previdência Social, com o objetivo de acelerar a aprovação dos novos inscritos. Essa ação busca reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso ao benefício para um número maior de pessoas.

O Benefício de Prestação Continuada é um dos programas mais importantes de assistência social no Brasil. Ele garante um salário mínimo mensal a idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de baixa renda que não conseguem garantir o próprio sustento. O benefício é fundamental para a inclusão social e financeira de milhares de brasileiros, por isso, a celeridade na aprovação dos pedidos é crucial.

Os interessados em participar dos mutirões e garantir a vaga para atendimento devem ligar para a Central de Atendimento do INSS pelo número 135.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

INSS realiza mutirões de atendimento em setembro

Para garantir que mais pessoas tenham acesso ao BPC de forma rápida, o INSS organizou mutirões de atendimento ao longo de setembro. As agências da Previdência Social em diferentes regiões do Brasil, estarão abertas para o atendimento especial, das 7h às 14h, mediante agendamento prévio.

O agendamento pode ser realizado por meio da Central de Atendimento 135, garantindo a vaga nos mutirões. Além disso, é essencial que os dados do solicitante estejam atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), requisito obrigatório para a concessão do BPC. Não é necessário ter contribuído para a Previdência Social para ter direito ao benefício, mas o cadastro no CadÚnico é imprescindível.

Onde ocorrerão os mutirões de atendimento?

Os mutirões estão programados para acontecer em várias datas e locais. Veja o cronograma completo para participar:

14 de setembro de 2024:

APS Nova Iguaçu: Rua Estados Unidos, 300 – Metrópole, Nova Iguaçu – 120 vagas

APS Praça da Bandeira: Praça da Bandeira, 96 – Praça da Bandeira, Rio de Janeiro – 220 vagas

APS Nilópolis: Estrada Mirandela, 355 – Centro, Nilópolis – 100 vagas

21 de setembro de 2024:

APS Av. Brasil: Av. Brasil, 17673 – Irajá, Rio de Janeiro – 200 vagas

APS São João de Meriti: Av. Automóvel Clube, 2384 – Vilar dos Teles, São João de Meriti – 120 vagas

28 de setembro de 2024:

APS São Gonçalo: Rua Coronel Moreira César, 169 – Centro, São Gonçalo – 160 vagas

APS Duque de Caxias: Rua Marechal Deodoro, 500 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias – 200 vagas

APS Magé: Av. Simão da Motta, 785 – Magemirim, Magé – 80 vagas

APS Macaé: Rua Dr. Francisco Portela, 569 – Centro, Macaé – 80 vagas

Essas agências foram escolhidas estrategicamente para atender a demanda de várias regiões, oferecendo uma maior capilaridade ao atendimento. O foco é atender as famílias que dependem desse benefício para sobreviver e, muitas vezes, não têm condições de arcar com despesas básicas.

Importância da atualização no CadÚnico

Um ponto crucial para quem pretende solicitar o BPC é a inscrição no Cadastro Único. Este banco de dados é utilizado pelo governo federal para identificar famílias em situação de vulnerabilidade social. Sem o CadÚnico atualizado, o pedido do BPC não poderá ser processado.

Por isso, além de agendar o atendimento nos mutirões do INSS, é fundamental garantir que as informações no CadÚnico estejam corretas e atualizadas. Isso inclui dados pessoais, situação de renda e composição familiar. A atualização pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou pelo aplicativo oficial do CadÚnico.

Acelerando o processo de concessão do BPC

A realização desses mutirões tem como principal objetivo agilizar a concessão do BPC, que muitas vezes enfrenta filas e demora na aprovação. Com essa iniciativa, o INSS espera reduzir significativamente o tempo de espera para que os novos beneficiários tenham acesso ao auxílio de forma mais rápida.

Os mutirões também são uma forma de desafogar a demanda nas agências da Previdência, que normalmente lidam com uma grande quantidade de solicitações, não apenas do BPC, mas de outros benefícios previdenciários e assistenciais.

A medida foi bem recebida por especialistas, que apontam a importância de acelerar o processo de concessão de benefícios em um momento de alta vulnerabilidade social no país.

Quem tem direito ao BPC?

O Benefício de Prestação Continuada é voltado para idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem não possuir meios de se sustentar ou de serem sustentados por suas famílias. Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda familiar per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo.

Outro ponto importante é que o BPC não é acumulável com outros benefícios previdenciários, como aposentadoria ou pensão por morte.

Ou seja, o beneficiário não pode receber o BPC e outro benefício previdenciário ao mesmo tempo. No entanto, ele tem direito a outros programas sociais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica e a isenção de alguns impostos.

Como agendar o atendimento?

Os interessados em participar dos mutirões e garantir a vaga para atendimento devem ligar para a Central de Atendimento do INSS pelo número 135. O atendimento é rápido, e o agendamento garante que o solicitante tenha seu pedido analisado com prioridade.

Além disso, quem tem acesso à internet pode utilizar o aplicativo Meu INSS para agendar o atendimento de forma prática e eficiente. A plataforma também permite o acompanhamento de pedidos em andamento, consulta de extratos e a solicitação de diversos serviços previdenciários.

Com essas ações, o INSS reforça o compromisso de garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e que o acesso ao BPC ocorra de forma mais ágil e eficiente, contribuindo para a segurança financeira de muitas famílias.

