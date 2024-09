Já teve a carteira assinada? Tem PIX de R$ 1.294,34 vindo aí; veja como garantir

Trabalhadores com carteira assinada em 2022 podem receber um pagamento extra de R$ 1.294,34. Veja como consultar e garantir seu direito antes do prazo final.

Se você já trabalhou com carteira assinada, fique atento! Um novo pagamento de R$ 1.294,34 pode estar a caminho para milhares de trabalhadores brasileiros. O benefício será transferido diretamente para a conta de quem atende aos critérios estabelecidos pelo PIS/Pasep, e muitos cidadãos já estão comemorando a novidade.

O PIS/Pasep é um programa antigo, mas que todo ano traz benefícios significativos para trabalhadores com vínculo formal de emprego. Este ano, quem trabalhou em 2022 por pelo menos 30 dias e recebeu até dois salários mínimos está apto a receber esse pagamento. No entanto, muitos ainda não sabem que têm direito a esse valor.

Para receber o abono, o trabalhador precisa seguir alguns critérios que, se preenchidos, garantem o depósito de mais de R$ 1.000 na conta. A seguir, vamos explicar como funciona o pagamento, quem tem direito e como resgatar o valor de maneira prática e rápida.

Um PIX de R$ 1.294,34 está disponível para trabalhadores que se enquadram nas regras do PIS/Pasep. Verifique as condições e resgate o valor. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito a receber o PIX de R$ 1.294,34?

O abono salarial do PIS/Pasep é destinado a trabalhadores que atenderam a alguns critérios importantes no ano de 2022. Veja quem pode receber:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022.

O trabalhador deve ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais durante o ano de 2022.

É necessário que o trabalhador esteja inscrito no PIS/Pasep por um período mínimo de cinco anos. A inscrição ocorre automaticamente quando o trabalhador tem sua carteira assinada pela primeira vez.

As empresas precisam ter declarado corretamente as informações do trabalhador no sistema RAIS.

Se você atende a todos esses requisitos, prepare-se para conferir o calendário de pagamento e saber quando o dinheiro estará disponível.

Como consultar e resgatar o valor do PIS/Pasep?

A consulta do valor a ser recebido é simples e pode ser feita de diferentes formas. Os trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao PIS, podem verificar suas informações diretamente no aplicativo Caixa Tem, utilizado pela Caixa Econômica Federal.

Já os servidores públicos, que estão ligados ao Pasep, devem acessar o Banco do Brasil para consultar o valor. Veja o passo a passo para consultar o pagamento:

Abra o aplicativo, faça o login com seu CPF e senha e verifique a seção de benefícios disponíveis.

Acesse o app ou site do banco, ou compareça a uma agência com seus documentos pessoais para verificar o valor.

Além disso, é possível ligar para a central de atendimento da Caixa no número 0800 726 0207 ou no 0800 729 0001 do Banco do Brasil para mais informações.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep

Os pagamentos serão realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador, seguindo o calendário abaixo:

Janeiro : 15 de fevereiro de 2024

: 15 de fevereiro de 2024 Fevereiro : 15 de março de 2024

: 15 de março de 2024 Março e Abril : 15 de abril de 2024

: 15 de abril de 2024 Maio e Junho : 15 de maio de 2024

: 15 de maio de 2024 Julho e Agosto : 17 de junho de 2024

: 17 de junho de 2024 Setembro e Outubro : 15 de julho de 2024

: 15 de julho de 2024 Novembro e Dezembro: 15 de agosto de 2024

O prazo final para resgatar o valor é 27 de dezembro de 2024, então não deixe para última hora!

