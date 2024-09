É agora ou nunca: dicas para ver o Cometa do século; não perca

Em 2024, o cometa C/2023 A3 está gerando grande entusiasmo entre os astrônomos e entusiastas do céu.

O ano de 2024 está marcado por um evento astronômico de grande impacto: o C/2023 A3. Este, está gerando uma onda de entusiasmo entre astrônomos e amantes do céu, prometendo um espetáculo visual de impressionante magnitude.

Atualmente, o C/2023 A3 está muito próximo do Sol, dificultando a visualização. No entanto, a partir de 15 de setembro, sua visibilidade aumentará no Hemisfério Sul. Espera-se que ele atinja uma magnitude de 2,0 a 3,0 em outubro, tornando-o visível a olho nu e com binóculos.

O C/2023 A3 foi descoberto em janeiro de 2023 pelos observatórios Tsuchinshan, na China, e ATLAS, no Havaí. Com uma magnitude inicial de cerca de 6, espera-se que ele rivalize com outros cometas renomados em brilho. Apesar das incertezas associadas à previsão de cometas, o C/2023 A3 promete um espetáculo celestial notável que incentiva a observação.

O ano de 2024 está marcado por um evento astronômico de grande impacto: o cometa C/2023 A3. Este cometa está gerando uma onda de entusiasmo entre astrônomos e amantes do céu. (Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Expectativa de visibilidade em breve

Atualmente, o C/2023 A3 está em uma posição muito próxima do Sol, o que dificulta a sua observação direta.

No entanto, a situação deve mudar a partir do dia 15 de setembro, quando o cometa começará a ser visível no Hemisfério Sul, incluindo grande parte do Brasil.

Astrônomos esperam que o C/2023 A3 atinja uma magnitude de brilho entre 2,0 e 3,0 em outubro, o que indica que ele será visível a olho nu ou com o uso de binóculos.

O Que torna o C/2023 A3 tão especial?

Descoberto em janeiro de 2023 pelos observatórios de Tsuchinshan, na China, e pelo projeto ATLAS, no Havaí, o C/2023 A3 está chamando a atenção pela sua potencial intensidade de brilho.

Com uma magnitude atual de cerca de 6, a previsão é que ele atinja níveis que rivalizam com os de outros cometas icônicos.

Bernardinelli, um dos astrônomos responsáveis pela descoberta, destaca que prever esses fenômenos é sempre uma tarefa complexa, e embora haja a possibilidade de não atingir o brilho esperado, a promessa de um grande espetáculo motiva a observação.

Como observar o cometa C/2023 A3

Para observar o C/2023 A3, os astrônomos amadores podem utilizar aplicativos de observação astronômica, como Star Walk 2 ou Sky Tonight.

Esses aplicativos ajudam a localizar o cometa no céu noturno. Recomenda-se buscá-lo na direção leste, preferencialmente durante a madrugada, pouco antes do nascer do Sol.

A poluição luminosa pode afetar a visibilidade, especialmente em áreas urbanas como São Paulo. Portanto, é aconselhável procurar locais mais afastados da iluminação artificial para obter uma visualização mais clara.

A Importância dos equipamentos adequados

Embora o C/2023 A3 possa ser visível a olho nu, o uso de binóculos ou telescópios pode aprimorar a experiência de observação.

Equipamentos simples como binóculos podem ajudar a distinguir melhor os detalhes do cometa, enquanto pequenos telescópios oferecem uma visão ainda mais nítida. Viajar para áreas com menor poluição luminosa pode ser crucial para uma observação bem-sucedida.

A combinação de um bom equipamento e a escolha de um local adequado pode fazer toda a diferença na experiência de visualização.

Outros cometas brilhantes de 2024

Além do C/2023 A3, 2024 traz outros interessantes para observação. Entre eles estão:

C/2021 S3 (PANSTARRS) : Visível de janeiro a junho, com pico de brilho em março. Melhor visualização em áreas de céu escuro durante a madrugada.

: Visível de janeiro a junho, com pico de brilho em março. Melhor visualização em áreas de céu escuro durante a madrugada. 12P/Pons-Brooks : Conhecido como Cometa do Diabo, visível de fevereiro a junho, com brilho máximo em abril. Observável com binóculos no início da noite.

: Conhecido como Cometa do Diabo, visível de fevereiro a junho, com brilho máximo em abril. Observável com binóculos no início da noite. 13P/Olbers : Visível de junho a agosto, com pico de brilho em julho. Melhor observado com binóculos ao anoitecer.

: Visível de junho a agosto, com pico de brilho em julho. Melhor observado com binóculos ao anoitecer. 62P/Tsuchinshan 1 : Visível de janeiro a março, com pico de brilho em janeiro. Observável com binóculos durante a madrugada.

: Visível de janeiro a março, com pico de brilho em janeiro. Observável com binóculos durante a madrugada. 144P/Kushida: Visível de janeiro a fevereiro, com pico de brilho em janeiro. Melhor observado com pequenos telescópios ao anoitecer em áreas escuras.

Confira também:

Poluição luminosa; o que é recomendado?

A poluição luminosa é um fator importante na observação de cometas. Em áreas urbanas, a iluminação artificial pode ofuscar a visibilidade, tornando a experiência menos satisfatória.

Para maximizar a visualização, é recomendado buscar locais afastados da luz artificial e usar binóculos ou telescópios.

Com o C/2023 A3 prometendo um espetáculo celestial de grande magnitude, a preparação para sua observação pode ser recompensadora. Aproveite esta oportunidade única e planeje sua observação com antecedência para não perder o “Cometa do Século”.

Assista: