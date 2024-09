“X” e Twitter ficaram para trás! Rede social inovadora vai desbancar Elon Musk; passo a passo para instalar

Nova rede social promete superar o X, antigo Twitter, de Elon Musk. Veja por que brasileiros estão migrando para essa plataforma e como fazer parte dela.

Nos últimos meses, as redes sociais passaram por grandes transformações, sobretudo após a reformulação do antigo Twitter para o agora conhecido “X”. Com isso, muitos usuários começaram a buscar alternativas que oferecessem mais autenticidade e liberdade de expressão.

Nesse cenário, surge uma nova rede social que promete deixar o “X” para trás e se consolidar como a principal escolha entre os usuários. Essa nova plataforma, que inicialmente funcionava por convite, rapidamente ganhou popularidade e está agora aberta ao público geral.

Entre os países que mais aderiram à novidade, o Brasil se destacou. Com uma proposta diferente e um foco em oferecer uma experiência mais livre, a nova rede social tem conquistado milhões de usuários. A seguir, você vai entender por que essa plataforma está conquistando tantos adeptos e como fazer parte dela.

Rede social inovadora está conquistando brasileiros e desbancando o X. Entenda o que torna essa plataforma tão popular e aprenda como instalá-la. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Qual é a nova rede social que promete superar o X, antigo Twitter?

O nome da rede social que está chamando a atenção dos brasileiros é o Bluesky, uma plataforma que coloca o controle nas mãos dos usuários e oferece uma experiência de uso muito mais focada na liberdade de expressão e na simplicidade.

Ao contrário do X, que vem enfrentando críticas pela forma como gerencia seus algoritmos e a experiência dos usuários, o Bluesky permite uma navegação mais autêntica, sem a dependência de algoritmos que limitam o que aparece no seu feed.

Originalmente, o Bluesky foi lançado em 2021, com acesso restrito por convites, o que gerou uma grande expectativa em torno da plataforma. Agora, com a liberação para todos os usuários, o número de perfis disparou, e o Brasil se tornou um dos países com mais participantes ativos na rede.

Veja também:

Por que o Bluesky está fazendo sucesso?

O Bluesky tem se destacado não apenas por sua simplicidade, mas também por sua proposta inovadora. Diferente de outras redes sociais que priorizam anúncios e conteúdos patrocinados, o Bluesky oferece uma experiência mais autêntica, onde o usuário tem maior controle sobre o que vê em seu feed.

Isso significa que as publicações são organizadas de forma cronológica, sem interferências externas ou algoritmos complexos. Além disso, a plataforma foca na liberdade de expressão, permitindo que os usuários compartilhem suas opiniões sem restrições excessivas.

A interface simples e fácil de usar também contribui para o sucesso, e proporciona uma experiência bem bacana para quem está cansado das complicações e travamentos de outras redes sociais.

Outro ponto forte do Bluesky é a crescente comunidade de influenciadores e criadores de conteúdo que migraram para a rede, trazendo consigo um grande público. Isso ajudou a popularizar ainda mais a plataforma, especialmente no Brasil, onde o número de usuários tem crescido rapidamente.

Como instalar o Bluesky no seu celular?

Se você ficou curioso e quer fazer parte dessa nova rede social que está desbancando o X, o processo para se cadastrar no Bluesky é muito simples. Você pode seguir este passo a passo para instalar o aplicativo e criar sua conta:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular, seja Google Play (para Android) ou App Store (para iOS).

do seu celular, seja (para Android) ou (para iOS). Procure por “Bluesky” na barra de pesquisa.

na barra de pesquisa. Baixe o aplicativo oficial e, após a instalação, abra-o no seu celular.

Faça o cadastro , preenchendo informações como nome, e-mail e senha.

, preenchendo informações como nome, e-mail e senha. Após o cadastro, você poderá personalizar seu perfil, seguir outros usuários e começar a postar.

A instalação é rápida e, diferentemente do início da plataforma, você não precisa mais de convites para ingressar. Qualquer pessoa pode baixar o app e começar a usar imediatamente.

Com o Bluesky, você tem a chance de experimentar uma nova forma de interação online, com menos interferências e mais liberdade para compartilhar suas ideias. A plataforma já está acumulando milhões de perfis em todo o mundo e, ao que tudo indica, o crescimento não vai parar tão cedo. Aproveite!

Veja também: Netflix, Apple TV+, Max, Prime Video e Disney+ custando R$ 368,89 faz brasileiros desistirem; veja