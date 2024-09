Seu CPF ainda está entre os aprovados a receber R$ 3.662,00 do BB? Nova chance chegando

O Banco do Brasil (BB) está no radar de quem busca estabilidade e boas oportunidades de carreira. Isso porque há movimentações sobre um novo concurso público para a instituição.

Segundo fontes internas, um edital está em fase de estudos, e a expectativa é que, em breve, novos detalhes sejam divulgados.

No entanto, ainda é possível consultar se seu CPF está entre aqueles que foram selecionados para receber o salário atrativo do BB no último certame. Isso porque ele foi prorrogado até o próximo ano.

Descubra se você ainda pode ser nomeado para receber salário mensal do BB, de acordo com as normas do último certame; há novidades – foto: noticiadamanha.com.br.

Déficit de funcionários e nova seleção do BB

Apesar do concurso realizado em 2022, o déficit de funcionários ainda é uma preocupação para o Banco do Brasil (BB).

Atualmente, o banco analisa a necessidade de pessoal por região, além de ajustar o orçamento necessário para abrir novas vagas. O último concurso ofereceu 4 mil vagas imediatas, além de 2 mil para cadastro reserva. Contudo, a alta demanda em diversas áreas exige que um novo edital seja elaborado para preencher as lacunas que ainda existem.

Você pode consulta se seu CPF está na lista aqui.

Entre os cargos mais esperados estão os de Assistente de Negócios e Gerente de Relacionamento, que fazem parte de uma proposta de abertura de 7.200 vagas.

Além disso, há previsão de aumento salarial e reajuste no teto da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), benefícios que tornam o Banco do Brasil uma excelente opção para quem busca estabilidade financeira e desenvolvimento profissional.

Fundação Cesgranrio e o novo edital

Assim como nas últimas edições, a Fundação Cesgranrio deve ser a responsável pela organização do próximo concurso.

Essa suposição é sustentada pela prorrogação do contrato entre a instituição e o Banco do Brasil (BB) até dezembro de 2025. O contrato ainda prevê que podem ser realizadas quantas seleções forem necessárias durante o período de vigência, o que reforça a possibilidade de um novo edital em breve.

O último concurso, realizado em 2022, teve sua validade prorrogada até julho de 2025. Isso significa que, até lá, o banco pode continuar convocando os aprovados. Para quem participou dessa edição, o resultado final e a homologação já estão disponíveis nos canais oficiais, como o site da Fundação Cesgranrio.

Concurso BB exclusivo para Pessoa com Deficiência (PcD)

Outro ponto importante a ser destacado é a recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) para a realização de um concurso específico para Pessoas com Deficiência (PcD).

O objetivo da Corte de Contas é que o Banco do Brasil atinja o percentual mínimo de 5% dos postos de trabalho ocupados por pessoas com deficiência, conforme exige a legislação brasileira.

Salários e benefícios do Banco do Brasil

Uma das grandes vantagens de trabalhar no Banco do Brasil é o pacote de benefícios oferecido aos servidores.

Além do salário inicial de R$ 3.622,23, os aprovados também têm direito a uma série de benefícios, como:

Auxílio-alimentação e cesta alimentação ;

e ; Auxílio-transporte ;

; Participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

(geralmente paga duas vezes ao ano); Planos de saúde e odontológico ;

e ; Previdência complementar ;

; Auxílio-creche ;

; Auxílio ao filho com deficiência ;

; Acesso a programas de educação e capacitação, com possibilidades de ascensão na carreira.

Atribuições e requisitos para o cargo de Escriturário

O cargo de Escriturário é o principal ofertado pelo Banco do Brasil (BB) em seus concursos. Ele possui duas denominações: Agente Comercial e Agente de Tecnologia.

Para concorrer a essas vagas, é necessário ter ensino médio completo, com certificado reconhecido pelo Ministério da Educação ou pelas Secretarias e Conselhos Estaduais de Educação.

As atribuições do cargo incluem o atendimento ao cliente, análise de documentos, processamento de correspondências, manutenção de registros e execução de aplicações financeiras, sempre de acordo com as normas do Banco do Brasil.

Além disso, a jornada de trabalho é de 30 horas semanais, o que garante uma boa qualidade de vida para os servidores.

A expectativa para novos concursos do Banco do Brasil (BB) é alta. Com a necessidade de pessoal e as prorrogações contratuais com a Cesgranrio, muitos candidatos aguardam ansiosamente a publicação de um novo edital.