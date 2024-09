Conta luz sobe em setembro! E agora? Veja o que fazer para se blindar

A partir de setembro de 2024, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou um reajuste na tarifa de energia elétrica com a implementação da bandeira tarifária patamar 1. Esse novo sistema adicionará um custo extra de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A mudança promete impactar significativamente as contas de luz das famílias brasileiras, especialmente as que possuem alto consumo de energia, além de influenciar diretamente a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Com o aumento da tarifa, adotar medidas para economizar energia torna-se essencial. O planejamento de hábitos e práticas mais conscientes pode fazer toda a diferença no fim do mês, ajudando a evitar surpresas desagradáveis no orçamento familiar.

Entenda o sistema de bandeiras tarifárias da conta

O modelo de bandeiras tarifárias, criado em 2015, foi desenvolvido para dar mais transparência aos custos da geração de energia elétrica. Antes da criação desse sistema, os custos extras da produção de energia eram repassados aos consumidores apenas nos reajustes anuais, sem aviso prévio.

Agora, com o sistema de bandeiras, os consumidores têm maior visibilidade sobre os custos da eletricidade, permitindo ajustar o consumo de forma mais estratégica.

A bandeira tarifária verde indica que não há custo adicional, além da tarifa básica. Já a bandeira amarela impõe uma taxa extra moderada.

A bandeira vermelha, dividida em dois patamares, aplica os maiores custos adicionais, especialmente em períodos em que há maior necessidade de acionamento de usinas termelétricas. Com a bandeira patamar 1 em vigor, haverá um acréscimo de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos.

Aumento no orçamento familiar; entenda

O acréscimo na tarifa de energia pode ter um impacto considerável nas despesas mensais das famílias. Para um consumo de 300 kWh por mês, por exemplo, a conta de luz aumentará em cerca de R$ 13,38.

Esse valor pode parecer pequeno isoladamente, mas ao longo dos meses, o impacto pode se acumular, especialmente para famílias de baixa renda.

Além disso, o reajuste nas tarifas tende a pressionar o índice de inflação, afetando o custo de vida de todos os brasileiros.

Dicas para economizar energia elétrica

A boa notícia é que, com algumas mudanças simples nos hábitos diários, é possível reduzir o consumo de energia e, consequentemente, minimizar o impacto do reajuste tarifário. Aqui estão algumas dicas práticas e eficientes:

Eletrodomésticos

Aproveite a capacidade máxima : Utilize sempre a capacidade total de máquinas de lavar e secar roupas, evitando ciclos extras.

: Utilize sempre a capacidade total de máquinas de lavar e secar roupas, evitando ciclos extras. Evite o excesso de sabão : O uso exagerado de sabão em pó exige mais enxágues, aumentando o consumo de água e energia.

: O uso exagerado de sabão em pó exige mais enxágues, aumentando o consumo de água e energia. Desligue os aparelhos da tomada: Aparelhos eletrônicos, mesmo em modo stand-by, continuam consumindo energia. Desconecte-os quando não estiverem em uso.

Iluminação

Troque lâmpadas incandescentes por LED : Lâmpadas de LED são muito mais eficientes e duram mais, resultando em economia a longo prazo.

: Lâmpadas de LED são muito mais eficientes e duram mais, resultando em economia a longo prazo. Aproveite a luz natural : Sempre que possível, utilize a iluminação natural durante o dia, reduzindo a necessidade de luz elétrica.

: Sempre que possível, utilize a iluminação natural durante o dia, reduzindo a necessidade de luz elétrica. Apague as luzes: Certifique-se de desligar as luzes ao sair de um ambiente, evitando desperdício de energia.

Aquecimento e resfriamento

Utilize o ar-condicionado com moderação : Defina o ar-condicionado para 23°C e mantenha portas e janelas fechadas ao utilizá-lo, evitando o desperdício.

: Defina o ar-condicionado para 23°C e mantenha portas e janelas fechadas ao utilizá-lo, evitando o desperdício. Banhos mais curtos: Reduzir o tempo de banho é uma maneira eficiente de economizar energia, principalmente em lares que utilizam chuveiro elétrico.

Conscientização familiar

Eduque todos os moradores : Envolver a família nas práticas de economia de energia é crucial para garantir que todos contribuam para reduzir o consumo.

: Envolver a família nas práticas de economia de energia é crucial para garantir que todos contribuam para reduzir o consumo. Monitore o consumo: Acompanhar regularmente o gasto de energia da sua casa pode ajudar a identificar possíveis excessos e ajustar o uso.

Saiba mais sobre a conta de luz e suas mudanças

Com o aumento da tarifa de energia elétrica a partir de setembro, é fundamental adotar medidas para economizar energia e aliviar o impacto no orçamento familiar.

Práticas simples, como otimizar o uso de eletrodomésticos, trocar lâmpadas e ajustar o uso do ar-condicionado, podem resultar em uma economia significativa ao longo dos meses.

Segundo especialistas em finanças, a conscientização sobre o consumo de energia é uma das estratégias mais eficazes para enfrentar os reajustes tarifários e manter a sustentabilidade financeira.

O economista Ahmed El Khatib, coordenador do Centro de Estudos em Finanças da FECAP, destaca que a adoção dessas práticas é essencial não apenas para reduzir os custos, mas também para contribuir com a sustentabilidade do setor elétrico no Brasil.

“A eficiência no uso da energia é fundamental tanto para a economia doméstica quanto para o equilíbrio do sistema elétrico brasileiro”, afirma Khatib.