Quem é MEI vai poder descansar mais cedo! INSS confirma aposentadoria antecipada

INSS confirma que microempreendedores individuais poderão solicitar aposentadoria antecipada em casos específicos. Entenda as novas regras e quem pode se beneficiar dessa medida.

Os microempreendedores individuais (MEIs) no Brasil receberam uma notícia importante que pode impactar diretamente suas vidas. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou que os MEIs poderão solicitar a aposentadoria de forma antecipada em determinadas circunstâncias.

A aposentadoria é um momento aguardado por todos, e para os microempreendedores, a possibilidade de antecipar esse benefício representa uma segurança extra em momentos de vulnerabilidade. Embora o benefício não esteja disponível para todos os MEIs, ele abrange uma parcela significativa da classe.

A seguir, vamos explicar detalhadamente como funciona essa antecipação, quem tem direito e os passos necessários para solicitar o benefício.

MEI pode antecipar a aposentadoria?

Sim, os microempreendedores individuais podem solicitar a antecipação da aposentadoria, mas essa possibilidade é restrita a casos específicos.

Os critérios para a antecipação envolvem situações de acidente de trabalho ou doenças que tornem o MEI incapaz de continuar suas atividades.

Isso significa que, para ter acesso a esse benefício, o microempreendedor deve comprovar sua incapacidade de trabalhar, seja por meio de um laudo médico ou pela perícia do INSS.

Para estar apto a solicitar a aposentadoria antecipada, o MEI precisa estar em dia com suas contribuições ao INSS.

A contribuição é feita através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que destina 5% do salário mínimo para a previdência social.

Esse valor garante que o microempreendedor tenha direito à aposentadoria no futuro, além de outros benefícios previdenciários.

Quais são os pré-requisitos do INSS para os MEIs solicitarem a aposentadoria antecipada?

Para que um MEI possa solicitar a aposentadoria antecipada, é necessário que ele cumpra os requisitos tradicionais da aposentadoria, além de comprovar a incapacidade para o trabalho.

Atualmente, os homens precisam ter 65 anos de idade e 20 anos de contribuição ao INSS, enquanto as mulheres precisam ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. No caso dos microempreendedores, o valor da aposentadoria é equivalente ao salário mínimo vigente.

No entanto, quando se trata da aposentadoria antecipada por invalidez, os requisitos são um pouco diferentes. O MEI deve ter feito, no mínimo, 12 contribuições ao INSS para ter direito ao benefício.

Se o problema de saúde for diretamente relacionado ao trabalho como microempreendedor, o INSS pode isentar o prestador de serviço das contribuições necessárias, facilitando o acesso ao benefício.

Quando os MEIs podem solicitar a aposentadoria antecipada?

A aposentadoria antecipada está disponível para MEIs que sofreram acidentes de trabalho ou desenvolveram doenças incapacitantes relacionadas à sua atividade profissional.

Essa modalidade de aposentadoria é conhecida como aposentadoria por invalidez, e seu objetivo é garantir que o trabalhador possa receber um auxílio financeiro quando não tiver mais condições de trabalhar.

Para solicitar a aposentadoria antecipada, o MEI deve seguir alguns passos importantes. Primeiro, é necessário acessar o site ou aplicativo “Meu INSS” e escolher a opção “Benefício por Incapacidade”.

Em seguida, o microempreendedor deve agendar uma perícia médica, que servirá para comprovar a incapacidade de trabalho. Alternativamente, o MEI pode enviar um atestado médico, que inclua informações detalhadas sobre a licença e a descrição da incapacidade.

Como solicitar a aposentadoria antecipada?

O processo de solicitação da aposentadoria antecipada é simples e pode ser realizado online. Basta seguir os passos abaixo para garantir que tudo seja feito corretamente:

Acesse o site Meu INSS : Entre no site ou aplicativo do Meu INSS e faça login com sua conta Gov.br.

: Entre no site ou aplicativo do Meu INSS e faça login com sua conta Gov.br. Escolha a opção “Benefício por Incapacidade” : Selecione a opção correspondente ao benefício que você deseja solicitar.

: Selecione a opção correspondente ao benefício que você deseja solicitar. Agende a perícia médica : Marque uma data para a perícia médica, que irá comprovar sua incapacidade de continuar trabalhando.

: Marque uma data para a perícia médica, que irá comprovar sua incapacidade de continuar trabalhando. Envie o atestado médico (opcional) : Se preferir, envie um atestado médico com todas as informações necessárias sobre a sua incapacidade.

: Se preferir, envie um atestado médico com todas as informações necessárias sobre a sua incapacidade. Baixe o CNPJ da sua empresa: Após a aprovação do benefício, é importante dar baixa no CNPJ da sua empresa para evitar problemas futuros com o INSS.

