É aproveitar enquanto durar! Cortes no Bolsa Família e Auxílio-Gás em 2025; como se preparar?

Proposta de orçamento de 2025 prevê cortes significativos em programas sociais: como os brasileiros podem se preparar?

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2025, recentemente apresentado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso Nacional, traz uma série de ajustes que podem impactar profundamente a vida de milhões de brasileiros.

Em destaque, estão os cortes substanciais em programas sociais essenciais, como o Bolsa Família, o Farmácia Popular e o Auxílio-Gás.

Esses programas desempenham um papel vital na assistência a famílias de baixa renda, garantindo acesso a recursos básicos como alimentação, medicamentos e gás de cozinha.

O governo justifica os cortes como necessários para o equilíbrio fiscal, mas enfrenta forte oposição de parlamentares e organizações sociais.

Reduções orçamentárias preocupam beneficiários do Bolsa Família

O Bolsa Família, reconhecido como um dos principais programas de transferência de renda no Brasil, não escapou das tesouras do orçamento. Em 2024, o programa contava com um orçamento de R$ 169,5 bilhões. No entanto, a proposta para 2025 reduz esse montante para R$ 167,2 bilhões.

Embora essa redução possa parecer pequena em termos percentuais, suas consequências serão sentidas por milhares de famílias. Estima-se que cerca de 128 mil famílias deixem de receber o benefício em 2025, uma queda significativa em relação às 20,9 milhões de famílias atendidas em 2024.

A ausência de reajuste no valor do Bolsa Família, somada à redução de beneficiários, pode agravar a vulnerabilidade das famílias mais pobres, aumentando a desigualdade social e a insegurança alimentar, especialmente em áreas com maior pobreza.

Farmácia Popular sofre corte abrupto no orçamento

Outro programa que enfrentará cortes severos é o Farmácia Popular, uma iniciativa vital para o acesso a medicamentos essenciais pela população de baixa renda. O orçamento destinado a esse programa será reduzido de R$ 5,9 bilhões em 2024 para R$ 4,2 bilhões em 2025.

Essa queda representa uma redução de aproximadamente 29%, afetando diretamente a capacidade do programa de fornecer medicamentos gratuitos e subsidiados.

Em 2024, o Farmácia Popular atendeu 17,6 milhões de brasileiros. Com o corte orçamentário, o número de atendimentos pode se manter ou crescer, mas o valor menor por atendimento pode comprometer a qualidade e quantidade de medicamentos, colocando em risco a saúde de milhões que dependem do programa.

Auxílio-Gás enfrenta redução drástica, alarmando famílias de baixa renda

O Auxílio-Gás, programa que subsidia a compra de botijões de gás para famílias em situação de vulnerabilidade, está entre os mais afetados pelos cortes orçamentários. Em 2024, o programa contou com R$ 3,5 bilhões.

Contudo, a proposta para 2025 prevê uma drástica redução para apenas R$ 600 milhões, uma queda de 84%. Esse corte ocorre apesar da previsão de aumento no número de famílias beneficiadas, que deve passar de 5,5 milhões em 2024 para 6 milhões em 2025.

A drástica redução no orçamento do Auxílio-Gás pode deixar muitas famílias incapazes de pagar pelo gás de cozinha, cujo preço continua a subir. Isso pode forçar o uso de métodos perigosos, como lenha ou álcool, aumentando o risco de acidentes e problemas de saúde.

Governo defende ajustes, mas debate no congresso promete ser intenso

O governo justifica os cortes como necessários para o equilíbrio fiscal, mas enfrenta forte oposição de parlamentares e organizações sociais, que alertam para os impactos negativos na vida de milhões de brasileiros.

No Congresso Nacional, a discussão promete ser acirrada. A alocação de recursos para 2025 será debatida exaustivamente, com muitos parlamentares defendendo a manutenção dos orçamentos dos programas sociais em níveis que garantam sua eficácia.

Além disso, há um clamor crescente para que o governo encontre alternativas que permitam mitigar os impactos dos cortes, sem comprometer o apoio essencial oferecido a milhões de brasileiros.

Como o Congresso vai equilibrar ajustes fiscais e proteção social?

À medida que o Congresso analisa o PLOA de 2025, o debate sobre as prioridades orçamentárias do governo se intensifica. Os cortes nos programas Bolsa Família, Farmácia Popular e Auxílio-Gás trazem à tona questões cruciais sobre a proteção social no Brasil e o papel do Estado na redução das desigualdades.

Encontrar um equilíbrio entre a necessidade de ajustes fiscais e a manutenção de programas sociais eficazes será um desafio central para os legisladores nos próximos meses.

Garantir que esses programas continuem a atender às necessidades das famílias mais vulneráveis deve ser uma prioridade, para que o país não retroceda nas conquistas sociais alcançadas nas últimas décadas.

