Serviço desativado! Nubank deixa clientes desamparados após fim inesperado

Clientes Nubank são surpreendidos por uma decisão que muda o uso do serviço. Alteração afeta contas pessoais e será efetivada em breve.

Milhares de clientes do Nubank foram surpreendidos com a notícia de que a fintech irá desativar o acesso à conta pessoal pelo computador. Essa medida, que afeta exclusivamente pessoas físicas, obrigará os usuários a utilizarem apenas os aplicativos para Android e iOS para acessar os serviços do banco digital.

O Nubank justificou a mudança afirmando que a decisão visa concentrar seus esforços no aprimoramento do aplicativo. Embora a plataforma web continue disponível para contas de pessoa jurídica, os clientes de contas pessoais precisam se adaptar à nova realidade, utilizando o app como única ferramenta de acesso.

O banco digital assegura que, apesar da desativação do serviço web, os usuários continuarão a ter acesso a todos os recursos essenciais por meio do aplicativo. No entanto, algumas funcionalidades, como a consulta da fatura e o pagamento do cartão de crédito, agora dependerão exclusivamente do uso do app.

Clientes do Nubank serão afetados por mudança no acesso à conta. Veja o que muda com a desativação do serviço pelo navegador.

Por que o Nubank está desativando o acesso à conta pessoal pelo computador?

O Nubank explicou que a decisão de encerrar o acesso à conta pessoal pelo computador foi tomada para focar no aprimoramento contínuo de sua plataforma móvel.

Com o aumento do uso dos smartphones para operações bancárias, a fintech optou por direcionar seus esforços para garantir que o aplicativo ofereça a melhor experiência possível.

Isso significa concentrar recursos em atualizações frequentes, melhorias na segurança e novas funcionalidades, visando atender a todas as necessidades dos clientes de maneira eficiente e intuitiva.

Segundo o comunicado oficial, o aplicativo do Nubank já oferece todas as operações necessárias, como consultas de saldo, pagamento de contas, transferências e controle do cartão de crédito.

A fintech acredita que essa mudança tornará a gestão financeira mais prática, permitindo que os clientes façam tudo diretamente pelo celular, onde quer que estejam.

Confira:

Quais serviços serão afetados?

Com a desativação do serviço web, os clientes de contas pessoais não poderão mais acessar o Nubank pelo navegador.

Isso inclui a visualização de faturas, obtenção de códigos de barras para pagamento e controle de transações pelo computador.

A partir de setembro de 2024, todas essas operações deverão ser realizadas exclusivamente pelo aplicativo móvel.

Para situações emergenciais, como furto, perda ou roubo do celular, o Nubank manterá disponível a plataforma “Me Roubaram”.

Essa ferramenta permite que os clientes bloqueiem o cartão e registrem ocorrências, garantindo que suas contas permaneçam seguras mesmo sem o uso do aplicativo.

Quais serão as alternativas disponíveis?

Embora a mudança possa parecer abrupta para muitos clientes, o Nubank garante que o aplicativo é completo e possui todos os recursos necessários para que os usuários gerenciem suas contas sem dificuldades. Pelo app, os clientes podem:

Acompanhar transações em tempo real.

Consultar dados e informações financeiras.

Baixar a fatura do cartão de crédito.

Aproveitar os benefícios e produtos oferecidos pela fintech.

O Nubank destaca que seu aplicativo é atualizado constantemente para melhorar a experiência do usuário, trazendo novidades que facilitam a gestão financeira e aumentam a segurança nas operações.

